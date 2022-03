Migue Granados reveló el especial pedido que le hizo Gerardo Rozín antes de morir

El viernes por la noche se conoció la triste noticia de la muerte Gerardo Rozín. El periodista de 51 años afrontaba una grave enfermedad desde hace un año y su salud fue el centro de atención en la última semana, a pesar del hermetismo que se manejó al respecto. Trascendida la confirmación de su fallecimiento, las redes sociales se colmaron de mensajes de condolencias y divertidas anécdotas que lo involucraban. En este sentido, fue Migue Granados quien decidió revelar el pedido que le hizo su colega antes de morir: que él conduzca La Peña del Morfi (Telefe).

En su cuenta de Twitter, Migue se lamentó por el fallecimiento del periodista que supo alegrar a la audiencia con su divertida personalidad conjugada con sus conocimientos. Pero también, decidió revelar el pedido que su colega le hizo antes de morir y sorprendió a los usuarios de Twitter: ”Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”.

(Captura Twitter)

Si bien destacó que se sintió halagado por tales palabras, decidió no aceptar esta propuesta que le hacía ya que consideraba que “no estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar”. Ante la negativa de la respuesta del humorista, Rozín no se habría dado por vencido y continuó llamándolo para convencerlo, pero no lo logró. “Lo que rescato, sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa. Terrible”, agregó.

Migue Granados contó lo que le pidió Rozín Flow

En medio del gran dolor, por el final que el mismo conductor le anticipó, cerró: “Un programa donde no se apuraba a los músicos y donde la música era valorada de verdad. Tranquilo. En vivo. Con artistas posta. Una pena enorme que se haya ido, pero su piropo me lo quedo para siempre”.

Esta anécdota revelada por Granados, se suma a las cientas que otros famosos contaron. Entre ellas, destacaron que últimamente fueron llamados por el periodista, y en esas conversaciones mostraba preocupación por el futuro en el cuál él no estaría. Pero además, hacía propuestas para el futuro.

Gerardo Rozín, en La peña de morfi - Fuente: Telefe

En cuanto a la continuación de La Peña del Morfi, será Iván de Pineda quien momentáneamente estará en la conducción junto a Jesica Cirio. La emisión de este domingo ya había sido suspendida ante la gravedad de la salud del conductor.

El programa emitido los domingos, proponía la combinación de música, buenas recetas y alegría, pensadas para el fin de semana, donde generalmente se realizan reuniones familiares. Su emisión comenzó en 2016, como un desprendimiento de Morfi, todos a la mesa (Telefe), el ciclo matutino diario que Gerardo condujo desde 2015 hasta 2017 y que manejaba similares parámetros de contenido pero acorde la rutina semanal.