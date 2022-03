Griselda Siciliani reveló a qué quiere dedicarse su hija Margarita: “Le gusta mucho”

Con la intención de promocionar su nueva obra teatral Pura Sangre, que se estrenó el pasado 18 de febrero y que la tiene como protagonista en la calle Corrientes, Griselda Siciliani (43) fue entrevistada por Implacables (El Nueve), el ciclo que conduce Susana Roccasalvo. En plena entrevista reveló detalles de las preferencias que tiene su hija Margarita (9) a la hora de elegir una actividad para realizar en su rutina.

En un principio, la actriz aportó más detalles de la personalidad de la pequeña y expresó que ya tiene un perfil artístico. “Es muy grosa. Ella dice que quiere ser bailarina y cantante. Le gusta mucho la danza, la música y escribe muy bien. Está todo el tiempo escribiendo cuentos, historias, poesías y canciones, de todo. Me sorprende, es muy genial”, sostuvo.

Cuál es la crítica de Margarita Suar hacia Griselda Siciliani

Tal y como lo demuestra en las redes sociales, con tiernas postales de sus paseos matutinos y momentos reunidas, la excelente relación entre ambas traspasa la pantalla. En ese sentido, Griselda contó que parte de su crecimiento se lo debe a ella.

“Mi hija tiene una sabiduría que me supera ampliamente. Estoy todo el tiempo tratando de aprender de ella. Es muy maestra en un montón de cosas de la vida, de cómo pensar su propia vida”, apuntó la artista. Y en relación con Adrián Suar, expareja y padre de su hija, agregó: “Yo pude hacer este trabajo porque tiene un papá”.

En otra arista de la entrevista, Griselda se refirió a la distancia que tuvo que mantener con su hija, a raíz de las grabaciones de la película Bardo, que llevó a cabo en México. “Estuve cinco meses alejada de ella”, afirmó la actriz.

Con ese escenario, agregó: “A todos nos pegó la pandemia por algún lado, a mi tocó en ese lado. Estaba haciendo una experiencia que tanto yo como mi hija disfrutábamos”.

La foto de Margarita que compartió Griselda Siciliani desde México (Foto: Instagram)

Cuáles fueron los motivos por los cuales Griselda Siciliani estuvo alejada de su hija durante cinco meses

La artista se refirió al tema en diálogo con Florencia Peña para el programa Flor de equipo (Telefe), en donde explicó que por la pandemia del coronavirus y sus consecuentes complicaciones para viajar no pudo llevarse a su hija con ella. “Ella lo entendió, se quedó con su papá”, explicó Siciliani y confesó: “Fue muy doloroso para mí, fue el dolor más grande”.

Aunque sabía que se trataba de una oportunidad única que no podía desperdiciar, Griselda tuvo muchas dudas en irse del país. “En un momento tuve mi pánico de decir ‘me voy en pandemia, ¿cómo hago para hacer esto, que no puedo dejar de hacer, en estas condiciones?’”, confesó Griselda y añadió: “En un momento casi me achico y el papá de mi hija me dijo: ‘¿Estás loca?’”.

Para la ex protagonista de Educando a Nina (Telefe), fue una experiencia muy dolorosa tener que estar alejada de su pequeña durante cinco largos meses. Pero Margarita lo vivió de otra forma. “Para ella fue otra cosa. Todo esto que yo digo que para mí era tan doloroso extrañarla, ella era mi maestra”, aseguró la actriz.

Griselda Siciliani reveló que estuvo cinco meses alejada de su hija Margarita

Incluso cuando tuvo un tiempo de descanso en pleno rodaje y vio la oportunidad, la invitó a pasar unos días a México. La niña, sin embargo, no accedió y prefirió seguir con su vida en Buenos Aires. “Un día le pregunté: ‘Hija, ¿querés venir ahora que tengo 10 días?’. Me respondió: ‘No, estoy bien acá, no quiero faltar a la escuela’. Ella tiene su vida, ella es ella”, aseguró.