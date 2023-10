escuchar

No hay dudas de que Milán, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, quiere seguir los pasos de sus padres. Además de unirse a las filas de la Juventus Academy en Florida, el pequeño de 10 años cautivó al mundo entero al participar del fragmento de la canción “Acróstico”, que la cantante lanzó en mayo, y, como si fuera poco, ahora debutó como modelo.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Caderas no mienten” compartió una serie de imágenes con sus 89.3 millones de seguidores en las que se la ve posando sobre una hamaca paraguaya con un outfit súper canchero: pantalón oversize color beige, musculosa del mismo tono y zapatillas blancas de plataforma.

Shakira realizó una producción fotográfica con su hijo mayor Milán (Foto: Instagram/@shakira)

En el carrete, se vio a la artista desde distintos ángulos, y en la última fotografía, acompañada de Milán. Por su parte, el niño también lució un look descontracturado: camiseta manga corta estampada y de color azul marino, bermuda y zapatillas deportivas gris melange.

“Menos mal hay hamaca en este estudio y visitas muy gratas”, escribió en la descripción del posteo, en el que obtuvo casi un millón de likes y miles de comentarios de sus fanáticos. “¡Milán se parece muchísimo a su mamá Shakira”; “Esta mujer si se puso bella después de su separación más joven”; “@shakira tienes que compartir el secreto de la juventud y belleza porque luces cada día más hermosa”; “Todas las fotos son hermosas! ¡Pero la última derrite el corazón!! Bella, Shakira”; “Bellísima, siempre @shakira y sus bebés hermosos, Bendiciones.”, fueron solo algunos.

Pero Shakira no solo cautiva con sus producciones fotográficas, sino también por su destreza para el baile, cualidad que la diferencia del resto de las cantantes. Sus admiradores no solo esperan escuchar su voz, sino también apreciar el particular movimiento de sus caderas. A mediados de septiembre, la intérprete de “Waka Waka” dejó sin palabras a sus seguidores al mostrar la increíble flexibilidad que tiene en su cuerpo y por el que obtuvo también un comentario de Bizarrap.

“Adivinen de qué canción es esta pose”, escribió la artista en el posteo y añadió: “No puedo esperar al jueves”. La colombiana se refirió así a su asistencia a la ceremonia de los premios MTV VMAs (Video Music Awards) 2023.

En tanto, recibió el comentario del productor discográfico y Dj con el que cantó la polémica Bzrp Music Sessions, Vol. 53, canción con la que se refiere a las indelidades de Gerard Piqué con Clara Chía Martí, la actual pareja del deportista. “¿Una loba en el armario?”, escribió Bizarrap, a modo de respuesta a la pregunta de la colombiana sobre el videoclip en el que plasmó aquellos pasos.

Shakira compartió una serie de fotos que mostraron su habilidad Instagram: shakira

Sus millones de fanáticos de todo el mundo tampoco pudieron contener las ganas de expresar sus sentimientos al ver su habilidad. “Dios mío, esa mujer con tanta flexibilidad y yo más joven que ella no puedo ni tocarme el codo porque me da dificultad para respirar. Te amamos Shaki!”; “Increíble performance”; “Fuaaa. Yo aún no puedo cruzar la pierna en entrenamiento ni para estirar el músculo”; “Y yo no puedo ni caminar una cuadra que me tira la espalda y las piernas, jajajaj”, la halagaron.