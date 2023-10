escuchar

Shakira volvió a protagonizar las noticias, pero esta vez no fue por algún premio, logro musical o diferencia con su exesposo Gerard Piqué, sino por un video en el que parece empujar a una admiradora que la esperaba con emoción. El polémico momento habría ocurrido durante la reciente visita de la cantante colombiana a su país natal, donde inauguró una escuela de su Fundación Pies Descalzos, que protege a los niños más vulnerables, de acuerdo con medios locales.

Shakira, quien ha ganado un total de 41 premios Billboard, se convirtió en tendencia cuando un video, del que se desconoce la fecha de su publicación, se ve saliendo de un inmueble rodeada de muchas personas que quieren estar cerca de ella. Conforme el clip avanza, se aprecian unos policías que intentan controlar a la multitud y una camioneta gris. A los pocos segundos, la cantante de “Monotonía” con lentes de sol y el cabello suelto, camina entre la gente.

“Si es lo que se ve que Shakira empuja a esta señora o estoy viendo mal?; ¿Qué piensan ustedes, la empuja o no?”, se escucha una voz en off sobre el video que se popularizó en TikTok. En eso aparece una mujer vestida de azul que, al parecer, es desplazada por la cantante colombiana. “Sí la empuja”, señala una persona. En tanto que otra apunta: “La señora se le pone enfrente como para que se detenga a fuerza, obvio si ella está invadiendo el espacio personal, ella también tiene derecho a hacerla a un lado”, fueron algunos de los mensajes en redes sociales

Shakira es una de las cantantes latinas más famosas en el mundo @shakira / Instagram

En otros se retoman los recientes rumores sobre su presunto maltrato hacia sus colaboradores de trabajo. “Siempre se ha escuchado que Shakira es especial con sus colaboradores y empleados, eso no le quita lo talentosa, pero la gente es ciega”; “Así humilla a sus fans”, comentaron otras personas. Como ha sucedido ante las recientes polémicas, Shakira se ha mantenido en silencio acerca de este nuevo escándalo.

¿Shakira maltrata a sus empleados?

Tras el lanzamiento de su canción más reciente, titulada “El Jefe”, Shakira fue señalada por una bailarina, quien la acusó de no haberle pagado. “Ya no la respeto desde que trabajé con ella. Hice 12 fechas y no me pagó, y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas... He trabajado con gente muy exitosa, artistas reconocidos, y eran agradecidos. Ella no fue para decirlo, nos volteaba la cara. No nos decía gracias. Nos regañó mucho y nos sacó del escenario”, contó Jenny García en el programa de YouTube, La Saga.

A su vez, un bailarín de nombre Alex también contó que la ex de Piqué no permitía que sus empleados la miraran directamente a los ojos. “Por ocho horas de trabajo cobramos 55 euros y la verdad fue una jornada bastante complicada”, contó al programa de Antena Tres, Y ahora Sonsoles: “Nos decían que no podíamos mirarla a la cara, en ningún momento podríamos mirarle... nos decían que no podíamos hablar con ella directamente”.

