Este lunes, el periodista Víctor Hugo Morales, en su programa llamado La Mañana (AM 750), decidió comenzar con una inédita propuesta de un minuto de silencio, a raíz de los resultados en las Elecciones presidenciales que lo dio como ganador a Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, por sobre Sergio Massa, de Unión por La Patria.

“Buen día. Por la educación pública, por la salud pública, los jubilados, la cultura, las mujeres, la diversidad sexual, las personas con discapacidad, los artistas, los científicos, los más vulnerables, hacemos un minuto de silencio”, expresó el locutor uruguayo en una clara muestra de desacuerdo por los resultados del balotaje 2023.

Javier Milei saluda al público tras la elección que lo llevó a ser presidente en el balotaje 2023 Natacha Pisarenko - AP

Tras ese minuto donde la radio no emitió ningún tipo de sonido, Víctor Hugo retornó al aire y dejó una pequeña reflexión de los comicios nacionales. “Nos estamos reconstruyendo”, empezó, con un tono firme. Hacía referencia, así, a la frase que había dicho el propio Milei al celebrar la victoria, cuando aseveró: “Hoy empieza la reconstrucción de la Argentina; no hay lugar para el gradualismo, ni tibieza, ni medias tintas, (porque) si no avanzamos rápido con los cambios estructurales nos dirigimos a la peor crisis de la historia”.

En esa misma línea, el periodista cerró: “Hay que poner el dolor al lado como una mochila. Sentarse en un banquito de la plaza a ver cómo se mueven los árboles en el aire de lo que ya parece verano, apagar el pucho con el pie si es que fuman y decirse: ‘Bueno, vamos otra vez’”.