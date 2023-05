Víctor Hugo Morales: “Los jubilados son los que menos perdieron contra la inflación”

escuchar

Pese al fuerte avance de la inflación durante la gestión de Alberto Fernández, el periodista Víctor Hugo Morales, identificado con el kirchnerismo, consideró ayer que este tiempo “no es el más negativo” para las jubilaciones, y acotó que la relación entre estos haberes y los aumentos de precios “no es de derrota”. Hasta dijo que esa franja de la población fue “la que menos perdió”. También aseguró cobrar “un poquito más de la mínima” y, en base a eso, alegó que “se torna interesante” lo que puede juntar como ahorro en el correr de unos meses.

Las declaraciones del locutor se dieron en una charla sobre la coyuntura que tuvo con Crónica TV. “El ritmo que ha tenido en los últimos tiempos no es el más negativo que se conozca de la vida de los jubilados, que ha pasado por etapas como aquellas que tenían que ver con la convertibilidad. Me parece que el ritmo de aumento y bonos determinó que los jubilados, frente a la inflación, sean los que menos han perdido”, analizó, para alegar que dentro de los más afectados por la escalada de precios sí estuvieron los trabajadores informales, que “perdieron como en la guerra”, según dijo.

“Pero los jubilados, cuando uno hace las cuentas... Y yo tengo mi cuentita de jubilado también y me doy cuenta que ha crecido”, contrastó, a la vez que narró entonces su experiencia: “Tengo la mínima, un poquito más que la mínima, de ahí partí y la progresión ha sido muy interesante. Yo tengo la suerte todavía de poder juntar un poco para poder darme algunos gustos. Me doy cuenta que me encuentro con dineros que se tornan interesantes al cabo de un mes y medio, dos meses. No es que estoy hablando de todos los jubilados, pero no pertenezco a los sectores medios de los jubilados, sino a la parte más baja, y lo que advierto es una relación con la inflación de no derrota”.

En tanto, pese a los dichos de Morales, los jubilados y pensionados del sistema general de la Anses que no cobran bonos tuvieron una pérdida de 12% del poder de compra entre marzo de 2022 y 2023, por ejemplo y tal como publicó LA NACION. En tanto, si se compara el ingreso de marzo último con el del primer mes de 2020, la caída del poder de compra llegó hasta el 21,3%, en el caso del haber máximo del sistema. Mientras, en 2023, el gasto en jubilaciones de abril corregido por inflación fue 9,8% más bajo que el mismo mes de 2022.

Mientras, el periodista advirtió que los presidenciables Patricia Bullrich y Javier Milei son una “amenaza” para los adultos mayores ya que no solo van a eliminar las moratorias, sino que van a ir “contra los logros” ya adquiridos. “Cuando hablan de reforma, hablan en serio, ahora se animan a hacerlo”, sostuvo.

