Milett Figueroa llegó a Argentina desde Perú para romper la pista del Bailando 2023 (América). Sin perder tiempo, el amor hizo lo suyo y la modelo conquistó al conductor del programa desde la primera vez que se vieron. Al respecto, Marcelo Tinelli comentó en Socios del Espectáculo (eltrece) cómo es su relación y lo muy enganchado que está.

“Él dice que está muy enamorado, y bueno, ¿le creemos o no le creemos?”, introdujo Rodrigo Lussich en la mañana de Socios. “¿Estás enamorado? ¿Quién lo hubiese dicho?”, le dijo el periodista a lo que el conductor respondió: “Sí, yo no me lo hubiera imaginado. No lo hubiese pensado porque no fue algo buscado. Me encontré con una mujer hermosa, maravillosa y con una mujer que siento que la conozco como de otra vida. Me parece que hubo una conexión muy linda”.

“La verdad es que estoy muy enamorado de ella. Me enamora todo de ella. Me siento muy cómodo también. Me siento muy cómodo en familia, con su familia y ella con la mía. Me lo permito disfrutar”, contó sobre la relación de su novia con sus hijos.

Sobre el momento en que se conocieron, Marcelo contó que Milett le había parecido muy linda mujer pero no era más que otra de las bellas mujeres que pasan por el famoso certamen. Fue durante la foto realizada en el Hipódromo de Palermo cuando cruzaron miradas y sonrisas por primera vez: “Cuando fue la firma de contrato la vi, estaba con su mamá y me pareció muy linda mujer. Pero el día que fue la foto en el Hipódromo de Palermo, ahí sí dije: ‘Mmm, acá hay algo’. No sé qué fue, pero una conexión había. Sentí un par de sonrisas de ella, pero nada más”.

En cuanto a la relación con Guillermina Valdés, mamá de su hijo más chico Lolo, el conductor contó que siguen viviendo en el mismo edificio y su hijo “sube y baja todo el tiempo”, por lo que seguiría estando en contacto con su expareja por el cuidado del pequeño. “Con Guille nos cruzamos en el gimnasio, Lolo sube y baja permanentemente”, reveló.

El cronista de Socios le preguntó sobre su convivencia con el nuevo novio de su expareja, Joaquín Furriel. “No lo he visto nunca al novio de Guille pero las veces que lo he cruzado, la mejor”, dijo sobre Furriel y siguió: “Por supuesto que conmigo va a tener la mejor siempre. Lo admiro como actor, además”.

Milett Figeroa y Marcelo Tinelli celebrarán las fiestas juntos

Ahora diciembre llegó y, con él, la atmósfera festiva que trae desde la Navidad hasta el comienzo del nuevo año. A pesar de estar lejos de su hogar y seres queridos, la modelo peruana ha hecho planes especiales para celebrar las fiestas, eligiendo pasar este tiempo festivo junto al clan Tinelli. También, circuló la noticia de que el conductor viajaría a Perú a pasar las fiestas con la familia de su novia. Por el momento, lo que es cierto, es que hay amor en el aire.