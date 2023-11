escuchar

Luego de blanquear su “exclusividad” con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa está envuelta en un escándalo que se destapó en la noche de este lunes en el Bailando 2023 (América), cuando Ángel de Brito le preguntó sobre su relación con Maluma, con quien había tenido un romance varios años atrás. Pero esto no fue un inconveniente hasta que desde los medios peruanos aclararon que la modelo habría tenido un vínculo amoroso con el cantante cuando este estaba en pareja con una de sus mejores amigas.

“¿Saliste con Maluma, es cierto?”, le preguntó el conductor de LAM (América) en la pista. “No. Yo trabajé con él cuando estuve en un reality, en Combate, cuando recién ingresé a la televisión, y ahí lo conocí. Él tenía 19 años y yo tenía 20. Muy chiquitos, la verdad. Obviamente había un gusto, pero bueno cada uno en su camino”, explicó ella.

Ante la pregunta del periodista sobre si habían existido versiones que los vinculaban, ella contestó que sí, pero que nunca fueron pareja. Sin embargo, ‘El zorro’, un examigo de Milett, contó que la modelo tuvo un triángulo de amor y traición, ya que su mejor amiga Ruth Kruger mantenía una relación con el intérprete de “Felices los 4″.

Por su parte, la modelo peruana Ruth Kruger fue contundente al referirse a su examiga en medios peruanos. “Tiene muchísima suerte de que no me interese nada que tenga que ver con la televisión porque si a mí me interesara y quisiera hablar de ella o mostrar cosas de ella, ella ahorita se iría a vivir a la China”, lanzó.

Pero eso no fue todo. Según Kruger, Maluma no habría sido el único hombre con el que la concursante del certamen argentino la traicionó. En una entrevista con la televisión peruana, el periodista le consultó sobre el colombiano, y ella insinuó que no fue solo él. “Ella tiene memoria de pollo, no se acuerda de nada”, sentenció

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reconocieron su “exclusividad”

Antes de su performance de la noche del lunes en El Bailando, Milett decidió ir más allá en frente del conductor del reality y desnudó sus sentimientos. “Estoy en un reality, y conocí a una persona que es muy querida y muy amada. Y tengo que afrontar la situación y compartirlo porque es algo lindo, no estamos haciendo nada malo”, indicó.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron que son "exclusivos" Captura

Mientras ella hablaba, Tinelli la miraba con mucha complicidad. Al ver la escena romántica, Carolina ‘Pampita’ Ardohain se animó a ir más allá y les preguntó a ambos si, a pesar de no reconocerse como pareja, al menos eran “exclusivos”, y los dos respondieron que sí.

La participante y su partner realizaron su cuadro, la cual culminó con ella abrazada, muy cerca, al conductor. Después de recibir la devolución de los miembros del jurado, Milett se retiró y el programa siguió su curso habitual, en el que un grupo de niños realizaron una divertida coreografía. Sin embargo, en un momento, el presentador se desplazó hasta detrás del escenario, aprovechó y le dio un sutil pico a la modelo, gesto que dejó en evidencia que ambos están iniciando una relación que va más allá de una amistad.