La polémica salida de Érica Rivas de Casados con hijos años atrás sigue teniendo repercusiones en su entorno. Miranda de la Serna, hija de la actriz y de Rodrigo de la Serna, habló sobre el impacto que tuvo aquella situación en su familia y del costo personal que debió afrontar su madre por mantener sus convicciones.

“Yo la vi sufrir mucho por toda esa situación y la sigo viendo sufrir”, reveló la joven intérprete en diálogo con la periodista Karim González para el programa Sola en los bares, del canal de streaming Conexión Abierta. La actriz participó del ciclo con motivo del reciente estreno de su nueva película, El llanto del perro, dirigida por Federico Venzi, y habló de su recorrido profesional y las enseñanzas que recibió de sus padres.

Al ser consultada por las consecuencias que puede tener para una artista, como su mamá, expresar abiertamente sus desacuerdos y negarse a aceptar determinadas condiciones de trabajo, Miranda aclaró primero que sus padres nunca tuvieron interés en participar de las controversias mediáticas. “No son personas a las que les interese el mundo de los chimentos y la televisión”, señaló. Y agregó: “Mi mamá lo sufrió muchísimo porque no fue algo que ella buscó, fue algo que le sucedió sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de aval, sin ningún tipo de nada; fue como una violación a su privacidad, que obviamente me pone mal por ella”.

La actriz también aseguró que no se trata de una experiencia superada. “Yo la vi sufrir mucho por toda esa situación y la sigo viendo sufrir porque, bueno, uno cuando alza mucho sus banderas después las consecuencias no son del todo amables y del todo gratas; uno tiene que pagar a veces por las banderas que alza y yo siento que a mi madre a veces le sigue sucediendo eso”, consideró.

Sin embargo, Miranda destacó de su mamá: “Es una persona muy fuerte, que tiene los principios y sus ideales por delante de cualquier cosa. Es una mujer que admiro mucho y que es extremadamente fuerte, entonces puede con todo; y obvio que lo sufre, le lastima y le duele, pero sigue adelante”.

Cuando Karim González quiso saber si consideraba que la postura de su madre le había cerrado oportunidades laborales. Miranda aclaró que no contaba con información concreta, pero apuntó: “No tengo la data dura para decir ‘sí, a mi vieja la bajaron de este proyecto’, pero estoy segura de que sí. Mi vieja es una persona que está todo el tiempo diciendo: ‘Che, esto así, no. Che, me estás diciendo esto de una mala manera’. Y para la gente del medio, para los hombres que son los que manejan esas cúpulas de poder, es muy incómodo tener a una mujer que está todo el tiempo diciendo las cosas que no le gustan y en las que no está de acuerdo”, expresó.

La joven actriz resaltó que tanto ella como Rivas prefieren ser coherentes con sus convicciones. “Hay artistas que están dispuestos a transar con personas o con temas que no son los que militan o los que creen, buenísimo por ellos. Nosotras, no. Primero viene lo primero, que es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que comulgamos, y en base a eso nace nuestro arte”, mencionó.

La joven reconoció que sostener esa postura no siempre resulta sencillo: “Estaría buenísimo poder apagar ese switch y decir: ‘Che, bueno, ya está, me meto en esto, no me importa, listo, cuánto dinero’, pero es que vale mucho más que el dinero eso. Y no es que nos podemos dar el lujo de decir ‘no cobro, hago lo que quiero’, porque somos artistas independientes, no tenemos a nadie atrás que nos está metiendo guita, no venimos de una familia de plata ni nada, pero preferimos por ahí no ganar millonadas de dinero y sí poder decir las cosas que realmente sentimos y pensamos”.

Autogestión

Durante la charla, Miranda también habló de la autogestión como una herramienta fundamental. “Yo siempre digo que no puedo esperar que un día venga un productor y me diga: ‘Ay, vos tenés que hacer una película de terror’. Me voy a morir esperando que me pase eso y, a partir de esto, nació nuestra productora”, comentó. Y sumó: “Lo re aprendí de mis padres, porque mi mamá también es productora, es la productora de su propia obra de teatro, Matate, amor, que está hace como cinco años y cada vez que salen a la venta unas entradas, se agotan”.

En su caso, la influencia familiar fue determinante cuando decidió dedicarse a la actuación: “Es una elección muy difícil decir ‘soy actor’ o ‘soy actriz’. Mi mamá siempre me apoyó y mi papá obvio que me banca en todo”.

De hecho, Miranda y su equipo contaron con el apoyo de Rivas para filmar El llanto del perro en su casa quinta de Ingeniero Maschwitz: “Nos dijo: ‘Chicos, les puedo prestar mi casa para filmar’. Es la casa de mi infancia, es donde yo me crié, y fue como: ‘Che, tenemos que escribir este guion ya. Es una ventana que se nos abrió y tenemos que hacer que esto suceda’”, relató.