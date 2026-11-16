U2 anunció su cuarta y última fecha en River: cuándo salen a la venta las entradas

El regreso de U2 a la Argentina tendrá una noche más. Después de agotar las entradas para sus conciertos del 23, 25 y 27 de marzo de 2027, la banda irlandesa anunció una cuarta y última presentación en el estadio de River Plate: será el lunes 29 de marzo y marcará el cierre de la etapa latinoamericana de The Greatest Show on Earth World Tour. Así, quienes quedaron afuera de las primeras funciones tendrán una nueva oportunidad para participar del reencuentro con Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

En la gira, U2 tocará temas de su nuevo disco, Carnaval De Luz Michael Schwartz - Archivo U2

La convocatoria ya había llevado a ampliar los planes originales del grupo. En octubre, después de la venta de las dos primeras funciones, se agregó el concierto del 27 de marzo. En aquella instancia, más de un millón de personas ingresaron a la fila virtual para intentar conseguir una entrada.

Según informó DF Entertainment, la productora responsable de los conciertos, las entradas para la nueva función se pondrán a la venta el miércoles 18 de noviembre. La empresa también precisó que no se agregarán más presentaciones en el país debido al cronograma internacional de la gira.

La visita contará con Beck como invitado especial y combinará canciones de distintas etapas de la carrera de U2 con el material de Carnaval de Luz, su nuevo disco. El tour comenzará el 23 de febrero de 2027 en Ciudad de México y también pasará por San Pablo antes de desembarcar en Buenos Aires. Esas serán las únicas tres ciudades latinoamericanas que recibirá la gira el próximo año.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Cuáles son los precios de las entradas para U2 en River Gentileza

La venta general para el show del 29 de marzo se habilitará el miércoles 18 de noviembre a las 13 en All Access. Quienes abonen con tarjetas Santander Visa podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés. Las otras tres presentaciones, previstas para el mismo mes y en el mismo estadio, ya no tienen localidades disponibles, de acuerdo con la información difundida por la productora.

El Monumental será nuevamente el escenario del encuentro entre U2 y sus seguidores argentinos. Allí comenzó la historia de la banda en el país, con el PopMart Tour de 1998, y allí volvió en 2006 con Vertigo. Las visitas posteriores se trasladaron al Estadio Único de La Plata: primero con el 360° Tour, en 2011, y luego, en 2017, con el recorrido que celebró los treinta años de The Joshua Tree.

Los últimos conciertos del cuarteto en suelo argentino fueron el 10 y el 11 de octubre de aquel año. Casi una década después, el regreso tendrá cuatro funciones en Núñez y llegará en una etapa que reúne el aniversario de la formación del grupo con el estreno de nuevas canciones.

La nueva puesta tendrá al circo como eje visual. Según anticipó la producción, incluirá un gran telón rojo que cubrirá el frente del estadio y múltiples pasarelas, con la intención de acercar a los espectadores al universo de Carnaval de Luz. La gira también marcará el regreso de U2 a los estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour, en 2019.

Un disco nuevo y cincuenta años de historia

U2 y una formación para toda la vida Gentileza Universal Music

Carnaval de Luz se publicó el 13 de noviembre. Es el decimosexto álbum de estudio de U2 y su primer trabajo con canciones inéditas desde Songs of Experience, editado en 2017. Entre sus doce temas aparecen “Street of Dreams”, “Silencio” y “The Greatest Show on Earth”, la canción que da nombre al tour.

El álbum cuenta con la participación de Brian Eno, Martin Garrix y Ryan Tedder, e incluye “Torn”, con la voz de Dolly Parton, la recientemente fallecida estrella de la música country. El disco suma nuevas composiciones al repertorio que la banda llevará a los escenarios, junto con clásicos como “One”, “With or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” y “Where the Streets Have No Name”.

U2 el 25 de septiembre de este año, tocando en la escuela en la que se formó la banda, la Mount Temple Comprehensive School de Dublín Gentileza Universal Music

La historia de U2 comenzó con una convocatoria modesta: un aviso que Larry Mullen Jr. puso en la cartelera del colegio Mount Temple, en Dublín, para encontrar músicos. El primer ensayo se realizó el 25 de septiembre de 1976 en la cocina de su casa. Antes de adoptar el nombre U2, en 1978, el grupo pasó por otras dos denominaciones: Feedback y The Hype.

Para celebrar el medio siglo de aquel encuentro, los cuatro integrantes regresaron al colegio y sorprendieron a los estudiantes con un recital en el que también interpretaron “Silencio”. Ahora, con el disco editado y una nueva gira por delante, preparan su vuelta a la Argentina, donde cerrarán el recorrido latinoamericano con cuatro noches en River.