Mirtha espera contar pronto con Alberto Fernández en su programa Crédito: Gentileza StoryLab/ Rodrigo Mendoza

9 de marzo de 2020 • 17:56

Mirtha Legrand inició una nueva temporada de sus clásicos almuerzos y confesó en este contexto que intercambió mensajes por WhatsApp con el presidente Alberto Fernández .

En diálogo con la prensa, la conductora no esquivó el tema y dijo: "Le mandé un WhatsApp a Alberto Fernández y él me contestó muy bien, muy afectuoso y muy correcto ".

La diva de los almuerzos también destacó la buena predisposición y la amabilidad que notó en el mandatario. "Me dijo que más adelante va a venir. Que agradecía mucho mi mensaje. Fue muy cariñoso, muy afectuoso ", detalló.

Y agregó: "No me sorprendió la respuesta de Alberto Fernández. Es muy señor, muy lindo todo lo que me dice , que con mucho gusto vendrá, que está muy agradecido. Me contó una persona muy cercana a la presidencia que estaba muy contento con mi llamado", finalizó.