La historia que compartió Martín Migueles y que despertó rumores de boda con Wanda Nara
Una publicación del personal trainer encendió las especulaciones en redes sociales
La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara crece a pasos agigantados. Los enamorados se conocieron a principios de septiembre de 2025 y, desde entonces, asistieron a conciertos juntos, realizaron viajes por el mundo y mostraron conviviendo en familia. Sin embargo, el empresario y personal trainer estaría dispuesto a ir por más y así lo demostró en una reciente historia de Intagram desde Milán.
Durante el viaje que llevan adelante por estos días por Italia, Migueles dejó en evidencia que esta dispuesto a pedirle la mano Wanda Nara. Esto se conoció a través de una postal compartida por el propio entrenador, en la que se los podía ver a los enamorados en plena cena. Pero el detalle que llamó la atención se encontraba al pie del posteo, donde escribió: “¿Te queres casar conmigo?“.
Para muchos esta frase podría significar solo una broma entre ellos, pero aquellos usuarios más observadores llegaron a descubrir que en su dedo anular, la exconductora de MasterChef Celebrity (Telefe) ya llevaba un enorme anillo con brillantes.
En SQP (América TV), Yanina Latorre intentó buscar la palabra de la mediática para conocer más detalles sobre si hubo o no propuesta. “El novio de Wanda, que ella decía que era el personal trainer, acaba de subir una historia: ‘¿Te queres casar conmigo?’. ¿Le pregunto si esto es real?“, le consultó la conductora a su panel antes de enviarle un audio en vivo a la mismísima Wanda.
Fiel a su estilo, Wanda decidió mantener el misterio y hasta el momento no confirmó ni desmintió la posibilidad de un casamiento. Incluso, decidió alimentar más los rumores al subir a su propia cuenta de Instagram una foto tomada frente a un espejo en la que se la puede ver vestida con un amplio tapado, con un bolso de Louis Vuitton, una gorra deportiva y en su dedo anular el enorme anillo de brillantes.
El curioso mensaje que compartió Mauro Icardi tras el posible casamiento de Wanda Nara con Martín Migueles
En paralelo, Mauro Icardi volvió a generar revuelo en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. El delantero del Galatasaray compartió imágenes junto a China Suárez en un entorno marítimo. El detalle que encendió las especulaciones fue el mensaje que eligió para acompañar las fotos: “Tutto è più vicino di quanto sembri”, frase en italiano que significa “todo está más cerca de lo que parece”.
El uso de ese idioma no pasó desapercibido para muchos usuarios, ya que Wanda se encuentra actualmente en Italia junto a Migueles. Algunos seguidores interpretaron la publicación como una posible indirecta y rápidamente la poblaron con mensajes que volvieron a encender el Wanda Gate.
“Escribía en Italiano, qué casualidad”; “Hola Wanda, ¿seguís en Italia? Me cortó“, “Son tal para cual”; ”Reite moncha, reite así nos ve Wanda. Wanda mírame, Wanda. Me cortó” y “Publiquemos como Wanda fotos enamorados de paseo y posteo en italiano para que sepa que la pienso. Y la Chaina pensando que la presume por amor..... qué horror, pero bueno, bien que disfruta las regalías”, señalaron algunos usuarios sobre el llamativo comportamiento de Icardi.
