Mónica Farro reveló que salió con un famoso jugador de Boca y sorprendió al contar una intimidad

Mónica Farro (47) pasó este jueves por el programa Desayuno Americano (América) y dio detalles del romance que tuvo con Juan Román Riquelme. Mientras el exfutbolista vive un calmado presente profesional tras su partido despedida, la mediática, ahora en pareja con Leandro Herrera, afirmó que ambos mantuvieron un vínculo, aunque aclaró que sucedió hace mucho tiempo atrás.

Farro disfruta un buen momento personal junto al personal trainer desde el año 2017. Sin embargo, no tuvo inconvenientes a la hora de hablar sobre un viejo capítulo: el que protagonizó con el actual vicepresidente y director deportivo del Club Atlético Boca Juniors.

Así, en diálogo con Pamela David, conductora del ciclo que se emite por América TV, recordó el vínculo amoroso en el marco de una conversación sobre cómo es la vida de las esposas de los jugadores de fútbol en la que también participó Yanina Latorre.

En medio de un breve ida y vuelta, la panelista de LAM nombró a Riquelme con la expectativa de que Farro revele más detalles al respecto. Sin embargo, ella desvió el tema e hizo hincapié en la relación que vivió con el exfutbolista uruguayo, Enrique Ferraro, con quien tuvo a Diego, su único hijo.

“Fui una botinera diferente, nunca dejé de hacer nada. En todos los países que viajé con él trabajé más que nunca, hacía televisión. Me casé a los 17 y me separé a los 34. Nunca me dijo ‘no te pongas esto’, salí en tapas de revista, trabajé en un canal de deportes, dabas clases de step, hice de todo… A mi marido no le cocinaba, él concentraba mucho, fui muy distinta”, detalló.

Luego de una gran insistencia por parte de los presentes en el estudio respecto del vínculo que sostuvo con Riquelme, finalmente confirmó el fugaz romance y ofreció algunos detalles íntimos del affaire.

“Puede que haya pasado hace 11 años. Yo estaba soltera, él pasaba por mi casa, me dejaba flores y bombones, me insistió mucho y dije ‘bueno vamos’”, expresó. Por último, deslizó una declaración que sorprendió a todos: “Era muy conversador en la intimidad, poco goleador, pero muy conversador”.

La tajante decisión que Mónica Farro tomó junto a su marido: “Es de por vida, irreversible”

Desde que oficializó su romance con Leandro Herrera, durante los últimos años ambos lograron superar algunas crisis y permanecieron juntos. En el 2022, la vedette abrió su corazón y reflexionó sobre la contundente decisión personal que tomó con respecto a la maternidad.

En una entrevista para Detrás de escena, el ciclo que conduce Daniel Gómez Rinaldi por AM540, habló de un tema muy personal: la maternidad. Durante el ciclo, le preguntaron si le gustaría tener un hijo con su marido, dado que ella fue madre muy joven. Ante la consulta, y con total sinceridad, reveló que fue un tema que estuvo en discusión. “Lo pensamos en algún momento y él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro, y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más”, sostuvo.

Si bien es un tema delicado, manifestó. “No me gustaría adoptar ni otro método que no sea parir a mi propio hijo. Tengo a mi perra Luna que la amo y está siempre durmiendo, es muy pachorra y así estamos muy bien”, aseguró. A su vez, reveló el motivo por el cual no puede volver a quedar embarazada.

“Me cautericé las trompas. Se cortan y eso es de por vida, no es que en algún momento podés deshacerlo y retomás tu vida normal, como cuando te las ligaban”, indicó y, además, reconoció que fue una decisión que tomó tras una importante charla con su marido.

En la actualidad, Farro se prepara para participar del certamen Bailando por un Sueño, reality que iniciará el martes 22 de agosto por la pantalla de América TV.

