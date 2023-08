Antonela Roccuzzo se sumó a la tendencia total denim que es furor entre las famosas para ir a alentar a Lionel Messi en Miami

escuchar

Sin duda alguna, Antonela Roccuzzo es una de las argentinas más reconocidas a nivel internacional. Si bien esa “fama” viene de la mano de Lionel Messi, lo cierto es que ella también logró abrirse paso en el mundo que más le gusta, el de la moda. Es toda una fashionista y, si bien tiene un estilo más relajado que ostentoso, siempre se la ve prolija y elegante. El miércoles, sorprendió a todos al llegar al DRV PNK Stadium con un look total denim que causó sensación. De esta manera, dio cuenta de que está al tanto de las tenencias 2023 y se sumó a un estilo que es furor entre las celebrities.

Todo parecería indicar que el color favorito de la madre de Thiago, Mateo y Ciro es el rosa. Es infaltable en sus looks e incluso se lució en reiteradas oportunidades como una de las personalidades que se subió al boom del barbiecore, que quiere decir vestirse solo con prendas de color rosa en sus distintos tonos. No obstante, para el partido de Inter Miami y Orlando City, que marcó la tercera aparición de Lionel con la casaca del equipo de David Beckham, Antonela eligió otro tipo de estilo.

El look total denim de Anto Roccuzzo para el tercer partido de Messi con Inter Miami (IG @queen.anto)

La rosarina lució un jumpsuit, o también conocido como mono, al cuerpo de tela de jean con escote cuadrado y breteles finos. Si bien ella suele usar frecuentemente shorts y pantalones de jean, con su nuevo look se sumó a la tendencia del total denim. Complementó la prenda con un reloj y una cadenita con un dije. Como no podía faltar el rosa, que además de ser uno de sus colores predilectos a la hora de vestirse es además el color del nuevo equipo de su marido, sumó una cartera de Chanel en rosa pastel para darle el toque final a su outfit.

Hoy combinar distintas prendas de jean en un mismo look es tendencia. Pasaron más de 20 años desde que Justin Timberlake y Britney Spears se robaron todas las miradas en los premios American Music Awards de 2001, no solo por desfilar juntos en la alfombra roja, sino también por sus looks: ella con un vestido y una cartera de jean y él con pantalón, saco y sombrero haciendo juego. Actualmente, esa moda volvió a instalarse y son varias las celebrities, además de Anto Roccuzzo, que en los últimos meses decidieron lucirla.

Uno de los looks más comentados fue el que llevó Shakira para asistir al torneo de Wimbledon el mes pasado. Eligió un conjunto de tres piezas estampado en denim en distintas tonalidades de azul. El outfit consistió en corset escote corazón que dejó entrever parte del abdomen, una camisa abierta y un pantalón ‘wide leg’, todo de la misma tela. Lo complementó con unas zapatillas con plataforma y de accesorios, una cartera y unas gafas de sol.

El look total denim de Shakira para Wimbledon (Foto: Instagram @shakira / Nicolas Gerardin)

Pero la tendencia denim no solo está en Inglaterra y los Estados Unidos, sino también en la Argentina. Una de las mayores fanáticas de este estilo es Zaira Nara, que suele vestirse con jean en varias ocasiones, incluso para volar. Hace un par de meses, mostró en sus redes sociales que para viajar en un vuelo privado, eligió una campera de jean que abotonó hasta la mitad y unos pantalones anchos, tiro alto que complementó con borcegos negros y sus infaltables lentes.

Zaira Nara también se mostró fan del total denim Instagram @zaira.nara

Coty Romero otra de las que elige incorporar el jean en sus looks Instagram @cotyrommero

Por otra parte, quien también se mostró fan de esta tendencia fue Constanza Romero, mejor conocida como Coty, una de las participantes más recordadas de la última edición de Gran Hermano (Telefe). Tras abandonar la casa, se convirtió en toda una influencer y ya acumula más de dos millones y medio de seguidores en Instagram. Justamente fue ahí donde mostró el look que eligió para salir el último fin de semana: una mini de jean con abertura en el costado, un top haciendo juego y también unas botas del mismo material.

Cami Homs compartió en sus redes su look total denim Instagram @camihoms

Asimismo, Cami Homs también realizó esta semana una sesión de fotos con un osado conjunto en jean pero en un color celeste más claro, casi tirando a gris. Modeló una campera que dejó abierta con el torso al descubierto y unos pantalones tiro alto. El denim es furor esta temporada y varias celebrities ya se lucieron con sus respectivos conjuntos.

