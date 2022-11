De Antonella Rocuzzo a Tini y Camila Galante, cuál es el “once titular” de las novias y esposas de los jugadores de Argentina

escuchar

Desde hace días, mejor dicho desde hace meses, no se habla de otra cosa que no sea el Mundial de Qatar 2022. La lista de los 26 confirmados, los entrenamientos a puertas abiertas, el amistoso con Emiratos Árabes Unidos (donde la Argentina ganó por goleada) y los famosos que viajarán a alentar a nuestra querida Selección son parte de los temas que ocupan la agenda de todos los medios y la cabeza de buena parte de los argentinos por estas horas. Sin embargo, hay algo más que siempre llama la atención en estas instancias y que tiene que ver con quienes conviven a diario con los jugadores, con esas mujeres que contienen, acompañan y alientan en este momento tan especial de sus carreras. Pese a que muchas de ellas son muy populares y famosas, te contamos quiénes son las novias y esposas de nuestros jugadores y armamos nuestro dream team para salir a la cancha.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se conocen desde chicos y son una de las parejas más estables de la Selección. De hecho, se dice que fue la rosarina quién convenció a La Pulga cuando éste pensó en no volver a calzar más la camiseta argentina antonelaroccuzzo

Así como ocurre con su marido en la cancha, Antonela Rocuzzo es la capitana de este dream team femenino. Su historia de amor con Lionel Messi es una de las más lindas y románticas, ya que arrancó hace tiempo cuando ambos vivían en Rosario. En 2008, y luego de años separados por la distancia, Antonela hizo las valijas y se mudó a Barcelona para formar una familia con el amor de su vida. ¡Y no se equivocó! En 2017 pasaron por el altar y hoy son padres de Mateo, Thiago y Ciro. Familiera y de muy bajo perfil, esta rosarina -que pasó por carreras como Odontología, Comunicación y Nutrición- no sólo es el gran sostén emocional del mejor jugador del mundo sino que supo forjarse su propio camino en Europa. Primero, abrió un local de zapatos de la firma Ricky Sarkany junto a su amiga Sofía Balbi, la esposa del uruguayo Luis Suárez. El emprendimiento no funcionó y debieron cerrar. Lejos de bajar los brazos, la empresaria fundó Enfans junto a sus hermanas, una marca de indumentaria infantil que es un éxito entre los bajitos. A pesar de ser muy sencilla y esquiva a las cámaras, Roccuzzo es una estrella en las redes sociales. Con más de 20 millones de seguidores, la influencer -que ha sido la imagen de marcas europeas prestigiosas como Louis Vuitton- suele ser tendencia por las publicaciones que comparte sobre sus hijos y sus mensajes de aliento hacia su marido.

Jorgelina Cardoso

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María con sus hijas Pía y Mía Instagram @jorgelinacardoso26

Ella es una de las mujeres más polémicas de la Selección, ya que no se calla nada. Casada desde 2011 con Ángel Di María, Jorgelina Cardoso conoció al mediocampista argentino cuando éste era jugador del Real Madrid y ella instrumentadora quirúrgica. Con la llegada de sus hijas Pía y Mía, ambos lograron cumplir el sueño de la familia y se convirtieron en una de las parejas más sólidas y unidas del mundo del fútbol. Al menos eso es lo que demuestra la rosarina cada vez que atacan a su marido y sale a defenderlo con uñas y dientes, enfrentándose a periodistas, empresarios, dueños de clubes y hasta directores técnicos. Una de las situaciones más recordadas ocurrió cuando luego de que el gol de Di María nos consagre campeones de América, Cardoso salió a cruzar a todos aquellos que, durante meses, habían pedido la renuncia de su marido a la Selección considerando que ya no estaba en estado para ser parte del equipo. Lo mismo sucedió cuando el PSG lo dejó libre y “El fideo” tuvo que buscar un nuevo rumbo en la Juventus de Italia. “Orgullosa del equipo que fuimos, somos y seremos siempre como familia. Te amo como aquel hermoso día. Por toda la vida juntos”, escribió la íntima amiga de Camila Galante y Leo Paredes con motivo de su último aniversario.

Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están juntos desde hace cuatro años y medio y son papás de Nina Instagram / @agus.gandolfo

Ella es mendocina, tiene 26 años y es la mujer de Lautaro Martínez, uno de los máximos goleadores en la era de Lionel Scaloni. Antes de dejar todo por amor, Agustina Gandolfo estudiaba Economía (cursó hasta tercer año), trabajaba en la empresa de seguridad industrial de su familia y hacía algunas campañas como modelo. Sin embargo, el flechazo con el jugador del Inter y su premonitoria frase (“Vas a ver que vamos a estar juntos”, según relató ella en una entrevista con Hola!) fue más fuerte y, a los pocos meses de conocerlo, se mudó a Italia para empezar una nueva vida junto a él. Desde hace cuatro años y medio, la influencer -que cuenta con más de 900 mil seguidores- está radicada en Milán y reparte su tiempo entre su hija Nina de un año, la licenciatura en Nutrición (que está cursando de manera virtual) y su emprendimiento gastronómico: un restaurante llamado Coraje. “Quiero que se deje de ver a la mujer del jugador de fútbol como una mantenida (…) Antes de ser la mujer de un futbolista, soy mamá, trabajadora, estudiante”, aseguró quién también es dueña de un viñedo en su tierra natal y tiene intenciones de lanzar su propia marca de vinos.

Camila Galante

Camila Galante y Leandro Paredes también se conocen desde la adolescencia. Mientras él acaba de lograr su pase a la Juventus de Italia, ella lanza una nueva línea beauty Matias Salgado

Ella es otra de las que pertenece al team de las de perfil bajo. Casi al igual que Messi y Antonela, su historia de amor con Leandro Paredes comenzó cuando ambos eran muy jóvenes, incluso desde antes que el futbolista debute con la camiseta de Boca Juniors. “Nos pusimos de novios cuando yo tenía 14 y ella 16, y hace 12 años que estamos juntos. Me hice un tatuaje con el nombre de ella mucho antes de ponerme de novio. Estaba loco”, contó el mediocampista en una entrevista. Hoy, a sus 29 años, Camila Galante es madre de Giovani y Victoria y mientras su marido se luce entre las filas de la Juventus, ella explota su profesión como cosmetóloga y empresaria. De hecho, hace unos meses lanzó su propia línea de cremas y cosméticos que es furor en la Argentina y en el mundo. Al igual que Agus Gandolfo, Galante no se considera una botinera. “Si ser botinera es estar con un futbolista, lo soy. Lo que pasa es que se usa en forma despectiva y se cree que se hace por dinero o fama. Yo estoy con Leo desde los 16 años, no me vengan con eso a mí”, dijo tiempo atrás. ¿Su aliada entre las mujeres de la Selección? Jorgelina Cardoso, la mujer de Di María, con quién suele compartir cumpleaños y vacaciones en familia.

Mandinha Martínez

Amanda Gama, o Mandinha Martínez, es la esposa del arquero Emiliano Martínez. La historia de cómo se conocieron es tan alocada como las ocurrencias del “Dibu” para desconcentrar a sus rivales cuando están cerca del arco. Según su propio relato, el exjugador de Independiente conoció a su actual mujer en una parada de colectivos de Londres y no dudó en invitarla a salir ni bien la vio. Si bien siempre se caracterizó por ser arriesgado y seguir sus impulsos, Martínez nunca imaginó que ella iba a aceptar y que con el tiempo se convertiría en la madre de sus hijos.

De todas las mujeres de la Selección, Mandinha es sin dudas la más reservada. Diseñadora de interiores, es dueña de una empresa llamada Mis Sueños Kids, que tiene dos locales: uno en Londres y otro en Watford. A pesar de que no se sabe mucho de ella, su nombre tomó más relevancia cuando dio a luz a su segundo hijo en plena Copa América, mientras su marido estaba peleando por el título. Antes de la final en el Maracaná, la empresaria posó junto a sus dos hijos en Instagram para “desearle suerte a papá” antes del partido.

Oriana Sabatini

Oriana Sabatini felicitó a Paulo Dybala por su inclusión en la lista de jugadores que van al Mundial de Qatar

Ella no necesita presentación. De hecho es famosa mucho antes que su novio e incluso desde que estaba en la panza de su madre. Hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini -y sobrina de la tenista argentina Gabriela Sabatini-, Oriana Sabatini dio sus primeros pasos en el medio como actriz pero, con el tiempo, decidió enfocarse de lleno en su carrera como cantante. Claro que también decidió dejarla en stand by cuando se enamoró de la estrella de la Juventus, Paulo Dybala, en 2018. Los tortolitos se conocieron por redes sociales (dicen que él la encaró cuando ella terminó su relación con el influencer Julián Serrano) y si bien al principio mantuvieron contacto a la distancia, al poco tiempo la artista pop decidió mudarse al Viejo Continente para acompañar a su pareja. A pesar de que estaba en su mejor momento artístico, la también modelo decidió priorizar el amor y cada vez que puede viaja para presentar algún tema y reencontrarse con su público argentino. “Cuatro años que se me pasaron volando pero al mismo tiempo no porque de alguna manera siento que te conozco de toda la vida, te amo cada día un poco más aunque parezca que ya no entra tanto amor, me hacés demasiado feliz”, escribió Oriana junto a un emoji de corazón en sus redes con motivo de su cuarto aniversario.

Caro Calvagni

Ella es la mujer de Nicolás Tagliafico, el lateral albiceleste que desde hace un tiempo defiende los colores nacionales. Oriunda de Monte Grande, la exestudiante de arquitectura comenzó a salir con el famoso futbolista hace cinco años, con quién actualmente convive en su casa de Ámsterdam junto a sus dos perros. Debido a su pasado como jugadora de hockey, la modelo mantiene un estilo de vida saludable y una gran pasión por la vida fitness, algo que se encarga de reflejar diariamente en su cuenta de Instagram.

Celeste Rey

Desde hace siete años, ella es la mujer de Nicolás Otamendi. Si bien eran amigos de la adolescencia, la llama del amor entre ellos surgió en 2015 cuando él comenzó a jugar en el Manchester City. A pesar de que en un principio prefirieron mantener su relación lejos de los flashes, un día fueron descubiertos por los paparazzi entrando a un restaurante inglés. En ese momento optaron por blanquear su relación. Así fue como el instagram del defensor argentino comenzó a llenarse de fotos con Celeste y sus tres hijos: Morena, Mía y Valentín.

Linda Raff

Ella es la esposa de Alejandro “Papu” Gómez, uno de los más divertidos del equipo que entretiene a todos con sus bailecitos tanto dentro como fuera de la cancha. Arquitecta, diseñadora de modas y madre de Bautista, Constanza y Milo, la joven de 32 años conoció al futbolista en los inicios de su carrera (cuando jugaba en Arsenal de Sarandí) y luego lo acompañó por el mundo en cada uno de sus desafíos por Italia, Ucrania y ahora España. ¿La receta para seguir tan enamorados como el primer día? “Vivir riendo”, confesó ella tiempo atrás. Tal como se define en su perfil de Instagram, Linda es emprendedora y acaba de lanzar su nueva línea de trajes de baño.

Chiara Casiraghi

Desde hace más de un año, Chiara Casiraghi es la novia de Joaquín “Tucu” Correa. Nacida en Italia e hija del exfutbolista Pierluigi Casiraghi (goleador de equipos como la Juventus, Lazio y Chelsea y subcampeón del Mundial 94 ), esta rubia –que cuenta con más de 57 millones de seguidores en Instagram- es una reconocida bloguera de moda. Graduada en Comunicación Social y Bellas Artes y con una pasado en el mundo de la danza, Chiara no sólo es tapa de las revistas italianas más destacadas por su belleza sino también por su romance con el futbolista argentino.

Tini Stoessel

Desde que están en pareja, Tini y De Paul componen una de las parejas más mediáticas de la selección G3/The Grosby Group

Este es uno de los romances más recientes, de hecho podríamos decir que es el romance del año, por no decir el más polémico. Después de fuertes rumores y varias señales en las redes, finalmente Tini y Rodrigo De Paul blanquearon su relación en junio de este año, en Ibiza. Y si bien en un primer momento se especuló con cómo las mujeres de los otros futbolistas habían tomado esta relación (ya que muchas son amigas de Camila Homs, la madre de los hijos de De Paul), la ex Violetta supo conquistar su propio lugar y, sobre todo, ganarse el corazón de los más chiquitos, muchos de ellos sus fans. Es que su talento, su carisma y sus temas pegadizos son indiscutibles y la razón por la cual esta estrella del pop no para de llenar estadios alrededor del mundo. De hecho, hasta se dijo que De Paul aprovechó un poco su fama para hacerse más conocido fuera de la cancha.

A pesar de que desde hace un tiempo se especula con una ruptura, la creadora de “La Triple T” le dedicó unas emotivas palabras al delantero antes de que parta a Qatar. “Siento mucho orgullo y felicidad por vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón”, escribió en un posteo de su novio junto a tres corazones celestes.