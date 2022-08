Mónica Farro contó la tajante decisión que tomó junto a su marido: “Es de por vida, irreversible”

En 201,7 Mónica Farro oficializó su relación con Leandro Herrera, su personal trainer, y dos años después se convirtieron en marido y mujer. En los últimos años, lograron superar algunas crisis y permanecer juntos. Ahora la vedette abrió su corazón y reflexionó sobre la contundente decisión personal que tomó con respecto a la maternidad.

Farro dio una entrevista para Detrás de escena, el ciclo que conduce Daniel Gómez Rinaldi por AM540 y habló de un tema muy personal: la maternidad. Durante el programa le preguntaron si le gustaría tener un hijo con su marido, dado que ella fue madre muy joven. Ate eso, con total sinceridad contó que, efectivamente, fue un tema que estuvo en discusión. “Lo pensamos en algún momento y él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro, y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más”, reveló.

Mónica Farro contó la contundente decisión que tomó con respecto a la maternidad Instagram

Si bien es un tema delicado y personal, habló un poco más al respecto. “No me gustaría adoptar ni otro método que no sea parir a mi propio hijo. Tengo a mi perrita Luna que la amo y está siempre durmiendo, es muy pachorra y así estamos muy bien”, aseguró. A su vez, reveló el motivo por el cual no puede volver a quedar embarazada.

“Me cautericé las trompas. Se cortan y eso es de por vida, no es que en algún momento podés deshacerlo y retomas tu vida normal, como cuando te las ligaban”, explicó y además reconoció que fue una decisión que tomó tras una importante charla con su marido.

Mónica Farro se casó con Leandro Herrera en 2019 Instagram

“Lo decidimos a conciencia porque era algo para toda la vida. Lo hice a los 43 años y ahora tengo 46″, manifestó. Asimismo, aseveró que, si bien fue una decisión suya, consensuada y previamente deliberada, tras someterse a la intervención vivió momentos muy duros. “Me agarró como una especie de depresión, una angustia muy grande porque sentía que dejaba de ser mujer”, dijo la exparticipante de El hotel de los famosos.

Rápidamente, aclaró un poco más a que se refirió con sus dichos: “Sé que no volver a ser madre no tiene nada que ver con dejar de ser mujer, pero en ese momento lo sentí así y psicológicamente me afectó bastante”.

Por otra parte, sostuvo que su marido se ofreció a hacerse la vasectomía para que ella no debiera cauterizarse las trompas. Pero su decisión fue un rotundo no. “Tenía 30 años y me pareció una locura que se la hiciera porque uno no sabe las vueltas de la vida y si vas a seguir juntos por siempre, ya que en todo caso era yo la que no quería volver a ser madre”, remarcó.

Mónica junto a su hijo Diego Instagram

La uruguaya tiene un hijo de 28 años llamado Diego, fruto de su relación con Eduardo Ferraro, con quien se casó cuando apenas tenía 17 años. Con el paso del tiempo y tras casarse por segunda vez, la maternidad fue un tema que debatió con su actual pareja y que la llevó a tomar una contundente decisión. “Siempre quise ser madre y perdí dos embarazos, aparte de mi hijo. Después empecé a sentir que ya tenía a mi hijo, Leandro al suyo y ninguno de los dos se moría por volver a ser padre”, sentenció.