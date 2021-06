Monsters, Inc.: la razón por la que ‘Boo’ no estará en la nueva secuela

Monsters, Inc. logró convertirse en uno de los clásicos infantiles producidos por Pixar. La película animada, que tuvo una primera secuela (Monsters University), ahora tendrá una nueva entrega de las aventuras de Mike Wazowski y James P. “Sulley” Sullivan. En la serie Monsters at Work, que estrenará el 7 de julio en Disney+, los monstruos irán al trabajo. Aunque la producción genera una gran expectativa, un dato llamativo se desprende de las primeras imágenes que se pudieron ver a modo de adelanto: Boo no estará en ella.

Monsters at work se estrena en julio y ya hay trailer para conocer a los personajes de la serie que continúa el legado de Monsters Inc Instagram @disneyplusla

En una conferencia de prensa a medios estadounidenses, Bill Crystal, que hizo las voces de Mike en su versión original, habló de cómo fue el regreso. “Me encantó volver a ser Mike. No creo que nunca se haya ido de mí, es prácticamente mi personaje favorito de todos los que interpreté. Quiero decir, me divertí mucho con John [Goodman, responsable de la voz de Sulley] en las dos primeras películas. Y tener la oportunidad de volver a formar equipo en una nueva serie tan hermosa y divertida fue realmente muy emocionante para mí“, manifestó.

Goodman también se mostró muy entusiasmado por esta secuela. “Sí, es una obviedad, el guion es tan bueno y la animación de tan alta calidad que la hace muy divertida”, señaló el responsable de las voces del querible monstruo azul.

Por qué Boo no aparecerá en Monsters at Work

Bobs Gannaway, director de la serie, también se refirió a su último trabajo y reveló por qué Boo no aparecerá en esta secuela. “Desde el principio mi objetivo era asegurarme de que la audiencia regresara al lugar que amaba. Así que trabajé muy duro. Y es por eso que con Billy y John de vuelta, no sería el mismo lugar sin ellos. No sería el mismo lugar si no tuviera ese aspecto”, señaló el realizador. Sobre Boo, en tanto, anticipó: “Para ser muy claro, Boo no aparece en la serie”.

“Pete Docter y yo tuvimos una agradable conversación sobre Boo y ambos estuvimos de acuerdo en que la relación entre Boo y Sulley es tan preciosa y maravillosa que queremos dejar que el mundo tenga su propia interpretación de cómo continuó esa relación y no definirla”, contó Gannaway. “Queremos dejarlo ahí. Que el mundo tenga eso“, explicó.

Para Crystal, más allá de esta notable ausencia, la serie logrará conmover a los fanáticos de la película. “Habiendo visto los dos primeros episodios, realmente me conmovió de muchas maneras. Primero, es bastante emotivo y muy divertido. Y todos estos nuevos personajes le dan una nueva vida a la familia de Monsters, Inc.“. Y añadió: “Para aquellos a quienes les encantó y llegaron a amarlo, simplemente la historia seguirá y seguirá. Y creo que eso fue lo que más me gustó de él cuando me reuní con Bobs y todo el mundo... luego, cuando lo ves, te quedás impresionado. Es realmente genial volver a ser parte de esto“.

LA NACION