Las fotos de Ricky Martin con su pareja por las que perdió un gran número de seguidores en Instagram

Ricky Martin se sinceró en las redes sociales sobre la desilusión que sintió ante la reacción de los usuarios a una producción de fotos junto a su esposo, Jwan Yosef. Dos semanas atrás, el cantante puertorriqueño había publicado cuatro románticas imágenes en su cuenta de Instagram y día tras día empezó a perder seguidores. En una publicación a corazón abierto, explicó qué sintió y recordó la importancia del Día Internacional del Orgullo LGBT+.

Martin le pidió a su público virtual que hiciera una “pausa” para leer su reflexión. “Hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable… Hace poco subí unas fotos junto a mi esposo para una revista, y para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”, escribió como epígrafe de una foto en la que posa con largas uñas postizas.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, continuó. Luego, aclaró que no le importa la cantidad de followers que decidieron abandonar su perfil, sino “el mensaje que hay detrás de su decisión”.

"No me lo esperaba": la desilusión de Ricky Martin al ver que perdió seguidores por las fotos con su pareja

Con tristeza, el artista reconoció que esta actitud le trajo recuerdos oscuros: “Me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual; ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”. Recordemos que Martin y Yosef se casaron en 2017, y formaron una numerosa familia con sus cuatro hijos, Lucía, Renn, Valentino y Matteo (los mellizos fueron los primeros hijos del cantante, cuando todavía estaba soltero).

La producción de fotos para la que posó la pareja fue en el marco de la edición especial de la revista CAP 74024, en conmemoración del Día del Orgullo. En las imágenes se mostraron abrazados, envueltos en una intimidad que quedó plasmada en blanco y negro.

El romántico álbum de fotos de Ricky Martin y Jwan Yosef que el cantante compartió hace dos semanas en sus redes Instagram @ricky_martin

Antes de finalizar el posteo, Ricky expresó su deseo más profundo: “Que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados; que podamos expresarnos como nos nace sin tener represalias o ser castigados; no es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación”.

En las últimas líneas le habló directamente a aquellos que no encuentran apoyo en sus círculos más cercanos: “A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”.

LA NACION