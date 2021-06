El picante cruce de Juana Viale con Jimena Monteverde por su look y el menú de la mesaza: “Ya sé que me odiás”

Juana Viale y Jimena Monteverde tienen una buena relación que trasciende la pantalla y suelen protagonizar divertidos cruces en los almuerzos y cenas del programa de Mirtha Legrand. Este sábado por la noche, la cocinera chicaneó a la conductora por el peinado que tenía en su cabeza.

“Según Jime… lo quiero decir, para que no empiecen con cosas raras, yo soy tan amante de los animales que tengo un caniche en la cabeza”, contó entre risas Juana al comienzo del programa, durante la descripción de su vestuario y de su peinado.

Jimena Monteverde se burló de Juana Viale en la mesaza - Fuente: eltrece

Luego, al momento de la presentación del menú, la conductora volvió a referirse al tema tras hacer pasar a Jimena. “Comida para el canichito”, dijo entre risas la chef mientras presentaba la entrada, el plato principal y el postre que comerían los invitados. La nieta de Mirtha reaccionó y, señalando su peinado, bromeó: “Si, voy a comer por acá hoy”.

La cocinera reconoció que en verdad le gustaba el peinado. Pero Juana no le creyó, y le recriminó: “Ya sé que me odiás, así la gente no habla”. Finalmente, Jimena remató: “No tanto, no tanto”.

Juana Viale y la creadora de los platos de la mesaza suelen chicanearse en vivo. El pasado 12 de junio, la chef dijo una redundancia durante la presentación del menú y la conductora se lo hizo notar al aire.

“De entrada vamos a tener una entrada de fiambres…”, señaló Monteverde. Perspicaz, Juana le remarcó que había dicho una redundancia: “Esa es buena, de entrada una entrada”.

Lejos de tomarlo a mal, Jimena reafirmó la chicana entre risas: “De entrada, una entrada”. Y continuó detallando los platos de la noche.

LA NACION