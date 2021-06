Polémica en La Voz Argentina: denuncian que una participante está “acomodada” por su vínculo con el jurado

En sus primeras emisiones, La Voz Argentina generó una fuerte repercusión, no solo por reunir a algunos interesantes talentos musicales como participantes, sino también por contar con un destacado jurado entre quienes se encuentran Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y sus dos hijos: Mau y Ricky. Ahora, un escándalo salpicó al certamen, involucrando a una de las competidoras y a una parte del panel que elegirá al ganador. Es que Jazmín “Jacinta” Sandoval, una de las cantantes que se presentó el domingo pasado, sería amiga de Stefi Roitman -pareja de Ricky Montaner-, razón por la cual ahora denuncian su “acomodo”.

En su debut en el reality show, Jacinta interpretó la canción “Stand By Me” (Ben E. King) y deslumbró al jurado. Así, Espósito y Montaner (padre) le ofrecieron a la joven sumarse a sus equipos. En las horas que siguieron a la emisión del ciclo, muchos de los televidentes comentaron la presencia de Sandoval, primero, por su parecido con Calu Rivero. Días más tarde, su nombre apareció asociado a una denuncia de “favoritismo”, ya que se conoció que la joven tiene un vínculo con Roitman, futura esposa de Ricky.

En las redes sociales aseguran que la participante de La Voz Jacinta es amiga de Stefi Roitman - Fuente: IG Stories

Jacinta, que tiene 29 años y vive en la localidad bonaerense de Zárate, se dedica a hacer tratamientos de belleza con su emprendimiento “Chapa y pintura”. Por lo que se vio en las redes sociales, en distintas ocasiones atendió a Roitman. De hecho, en su perfil de Instagram, las dos protagonizaron algunos videos que dan cuenta de su relación: en un clip que se volvió viral, Roitman y su hermana se muestran con Sandoval luego de hacerse un tratamiento en las cejas y pestañas.

La participante compartió un posteo describiendo las instancias de evaluación que atravesó para llegar a presentarse en La Voz Argentina

Hasta el momento, ni la participante ni la pareja de Montaner se refirieron directamente a las acusaciones. La cantante amateur agradeció el apoyo que recibió en sus diferentes redes sociales y publicó un posteo donde detalló las instancias de audición que debió superar para formar parte de La Voz. “Audicioné por primera vez en 2018″, aclaró. “No quedé seleccionada pero como en casi todas esas veces que me dijeron que no en la vida, al año siguiente lo volví a intentar. Y quedé, ¿pero adivinen qué? Pandemia”, continuó. Y remató: “En estos dos años trabajé muy duro para aprender de todo y todos los que me rodearon en este tiempo”.

La story de Jacinta agradeciendo el apoyo en su cuenta laboral de Instagram @chapaypintura

