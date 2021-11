Mora Godoy recordó la osada propuesta que le hizo a Barack Obama: “Yo me mandé”

Las luces apuntaban directamente al centro del salón, en donde Mora Godoy se lucía junto a su pareja de baile. Con el pelo suelto flotando sobre la espalda y un vestido dorado, la bailarina destellaba con cada movimiento que realizaba al ritmo de “Por una cabeza”. El dúo había hipnotizado al público, quienes los seguían paso a paso con la mirada. La sorpresa aumentó cuando ella se acercó lentamente a Barack Obama con intenciones de que la acompañe en unos pasos. Todo ocurrió en 2016, durante una visita del entonces presidente norteamericano a la Argentina. Lo que fue uno de los momentos más importantes en su carrera como artista, esconde detrás otras historia compleja y así lo contó ella en Los Mammones (América).

Mora Godoy recordó la traumática experiencia del día que bailó tango con Barack Obama

Si bien en ese encuentro el entonces mandatario intentó, educadamente, rechazar la invitación y con una de esas sonrisas que dejan entrever la vergüenza, sacudió la cabeza indicando la negativa, Mora caminó hasta la mesa y lo agarró de la mano, dejándolo sin escapatoria. Así, él tuvo que acompañarla al centro de la pista mientras todas los ojos se posaban en ellos.

Mora Godoy recordó su baile con Barack Obama

Durante un par de minutos, Godoy bailó con el jefe de Estado mientras su compañero procedía de la misma manera con Michelle Obama, la primera dama. La imagen rozaba lo cómico, con uno de los hombres más importantes del mundo moviéndose torpemente bajo la guía de la profesional. Pero, en la práctica, el osado accionar de la bailarina puso su vida en peligro.

Así lo contó Mora Godoy este martes durante su paso por Los Mammones (América Tv), cuando reveló que en realidad ella no tenía permitido acercarse a Obama. “No me tocó bailar. Me mandé, pero no correspondía”, dijo, comenzando a narrar la realidad detrás del video que recorrió el mundo. “No estaba autorizada. Yo hice el show con mi compañero de baile y después lo cabeceé y salimos”, expresó, describiendo el movimiento de cabeza típico a la hora de invitar a bailar a alguien.

Barack Obama junto a Mora Godoy (Foto: Captura de video)

Continuando el relato, agregó: “En los ensayos previos la explicación con la gente de la embajada de Estados Unidos era que no podía acercarme a 15 metros de él”. Frente a esa declaración y acostumbrado a hablar medio en broma, Jey Mammon le preguntó si había sentido los láseres correspondientes a las armas de los guardaespaldas. Ninguno de los presentes esperaba la respuesta.

“Los láseres los tenía todos en la espalda, porque yo no los vi. Pero sé que algunos ministros gritaron ‘No disparen’. No creo que fueran a disparar, pero se asustaron”, contestó, dejando a todos los presentes con la boca abierta ya que nadie imaginó que eso fuese posible. “Eso fue real y se relajaron cuando vieron que el baile estaba cocinado”, explicó, finalizando la insólita anécdota.