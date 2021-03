Mora Godoy, sobre su relación con Gustavo Sofovich: “Estamos en un buen momento”

La relación entre Mora Godoy y Gustavo Sofovich creció en silencio. A ninguno de los dos le gusta exponer su vida privada y eso hizo que no se conociera mucho sobre el progreso del romance, pero hace unos días, él dijo en televisión que ella no era una mujer más en su vida y contó un poco sobre sus sentimientos. Eso motivó a Mora a hablar un poquito más. Contenta porque pudo retomar sus shows de baile, Godoy aceptó una entrevista con Fernanda Iglesias en su programa de Mucha Radio, Esto no es Hollywood.

“Vos sabés que a mí no me gusta hablar de esto, no me gusta hablar de mi vida porque soy muy celosa de lo privado”, se atajó. “Yo soy muy adicta al trabajo, muy adicta al baile y muchas veces no se ha prosperado en relaciones porque siempre priorizo, no solamente a mi hija, sino también mi carrera. Entonces tengo mucho cuidado, pero bueno... estamos en un buen momento”, confesó.

Luego, ya más metida en el tema, no dudó en el momento de definir a su novio: “Es un productor increíble y una gran persona que admira lo que hago, admira mi trabajo, admira mi baile y esto para mí es fundamental”. Y agregó: “La primera vez que me vio bailar fue ahora, con estos mini shows que estamos haciendo, así que estaba muy emocionado”.

Ante la pregunta de si había bailado en privado para él o había intentado enseñarle a bailar tango, Godoy fue tajante: “Todavía no, para nada. Todavía no se dio, pero ya se va a dar porque es hermoso, el tango es para todos”. Después sorprendió con un dato sobre cómo comenzó la relación: “Hace un año y pico él me invitó a salir y le dije que no. Sentía que no teníamos nada en común, yo no encontraba nada. Nos reencontramos después, en la pandemia. Hablamos de un proyecto, entonces fue de otra manera. Uno comienza a conocer a la persona de ambas partes. Él tiene una sensibilidad con el arte muy especial, está en un muy buen momento, disfruta mucho de todo y ha hecho un vuelco de más de 360 grados en su vida. Eso, que yo entiendo un poco su nueva vida, me hizo pensar diferente. Además le gusta el tango y los dos somos productores importantes... Todas cosas que tienen que ver.”

Recordando un poco el pasado y sus relaciones truncas, la bailarina admitió que fracasaron por su trabajo: “No entendían, pensaban que una gira era irse de joda, no te olvides que es una sociedad machista... te conocen en minifalda y después te quieren en pantalones. Eso con Gustavo no me pasa, le encanta lo que hago y me apoya muchísimo. Es muy importante”.

LA NACION