Rodrigo Lussich comparó el estilo de vida de Jana y Gianinna Maradona y marcó una diferencia abismal

Rodrigo Lussich comparó el estilo de vida que tienen dos de las hijas de Diego Maradona y reveló que ante la necesidad de recursos, los herederos llevarán adelante una subasta de los objetos del Diez. El conductor de Intrusos (América) afirmó que mientras Jana “alquila”, Gianinna “tiene una casa con ascensor”. Por ese motivo, el dinero recaudado con la venta de bienes de ídolo del fútbol será utilizado para solventar los gastos de la familia.

“Se va a hacer una subasta internacional, virtual, a través de una multiplataforma de streaming, de todos los elementos, propiedades y otros adminículos que pertenecieron a Diego Armando en vida: autos y casas, que va a tener una ganancia económica destinada a sus herederos”, explicó el conductor.

Por otro lado, deslizó que esta subasta se hace con el fin de recaudar dinero para sus hijos, quienes aparentemente “necesitan” de esos recursos para solventar sus gastos mensuales. “La palabra penurias es injusta para la gente que realmente pasa penurias, pero hay mucha gente que vivía en el día a día de Maradona. Los alquileres, la obra social, el seguro del auto. Un montón de cosas las pagaba Maradona mes a mes y a partir de su muerte no percibieron ningún dinero”, afirmó Lussich.

En 2014 Diego Maradona presentó en público a su hija Jana Archivo

En ese sentido, agregó que la decisión se debe a que la realidad económica de los hermanos es diferente una de la otra y comparó: “No es la misma igualdad de condiciones, por ejemplo de Dalma y Gianinna que Jana. Jana alquila y Gianinna tiene una casa con ascensor”.

Asimismo, explicó: “La situación no es la misma. Hay un apremio de los herederos para hacerse de cierto líquido, que trabado en cuentas y sucesiones, no aparece”. El periodista contó que finalmente, luego de varias idas y venidas, quedó aprobada la realización de la subasta internacional de los objetos del ex DT de la Selección Argentina.

Rodrigo Lussich comparó el estilo de vida que tienen Jana y Gianinna Maradona

Por otro lado, Adrián Pallares acotó que a partir de esta transacción podrían participar compradores de todo el mundo que se llevarían una buena parte de los objetos del ídolo deportivo. Entre las pertenencias que también podrían llegar a subastarse estarían “manuscritos, botines, camisetas”, que es muy probable que terminen en manos de un coleccionista.

Gianinna Maradona, es la segunda hija que tuvo Diego Maradona con Claudia Villafañe Archivo

Los objetos de valor de Diego Armando Maradona

Maradona tenía una colección incalculable de camisetas, pelotas, banderines y botines que pertenecieron a su vida deportiva. También era dueño de al menos cinco propiedades en el país. Entre ellas está el recordado departamento de Segurola y La Habana, en Villa Devoto, más otro en el mismo barrio; un departamento en Puerto Madero; una casa en Nordelta en la que viven sus hermanas; y una casa en Bella Vista que adquirió y se la cedió a su expareja Rocío Oliva y su familia.

El DT de Gimnasia y Esgrima utilizaba uno de sus autos para asistir a los entrenamientos a Estancia Chica; el vehículo tenía luces de patrullero

Entre los bienes además figuran cuatro autos propios, adquiridos en el país y dos de alta gama en Dubái, que le fueron regalados durante su etapa como entrenador de Fujairah FC. Se trata de un Rolls Royce Ghost de 300.000 euros y un BMW i8 de 145.000 euros. Entre los objetos más valiosos se cuentan un un anillo de brillantes (de 300.000 euros) que utilizó en varias ocasiones durante su paso como técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata y un tanque anfibio, especialmente diseñado para el ejército, denominado Hunta Overcomer con 2,61 metros de altura y 4,50 metros de largo que pesa 2,3 toneladas, tiene capacidad para siete personas y puede flotar en el agua.