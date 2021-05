Mora Godoy bailó en La Puerta de Alcalá, para promover en Madrid los atractivos turísticos de la Argentina

La bailarina argentina de tango Mora Godoy, junto a su colega Ramiro Izurieta, bailaron hoy en las calles de Madrid. Viajaron como parte del contingente argentino que participa en Fitur, una feria internacional de turismo destinada a la recuperación del sector, tan duramente castigado por la pandemia. La apuesta argentina es con un stand de 450 metros cuadrados, pero Mora ganó espacios emblemáticos de la capital española, como La Puerta de Alcalá y la Plaza Mayor, donde también se la vio, vestida de manera informal, dando algunos pasos.

Mora Godoy con su bailarín, en las calles de Madrid

Más allá de lo especial que puede ser ponerse en rol de embajadora cultural, dentro del contexto se suma el hecho de bailar en un espacio diferente de los habituales y en medio de la crisis sanitaria mundial. ”Volver a bailar en el exterior, en medio de la pandemia fue una bocanada de aire fresco -le contó a LA NACION-. Lo necesitaba mi cuerpo para volver a sentirme viva. Hace muchos años me siento una embajadora cultural. Así me lo decían, al principio no lo entendía. Es una responsabilidad representar al país pero a la vez siento una inmensa satisfacción de saber que trato de hacer lo posible para llegar a todos los que me ven y poder traspasar. Bueno, en mis remeras, además de mi marca está la bandera argentina. Y de nuestras danzas elegí el tango, que es nuestra marca de identidad”.

Mora Godoy y Ramiro Javier Izurieta bailaron en las calles de Madrid

En La Puerta de Alcalá la pareja bailó tangos emblemáticos, como “La Yumba” (de Osvaldo Pugliese) y “La Cumparsita” (Gerardo Matos Rodríguez). “Elegí “La Yumba” porque además de haber sido Pugliese un militante social, el tema tiene algo especial; una sensualidad, como hacer el amor en tres minutos. Y “La Cumparsita” es un clásico. ¿Cómo no elegirla? Todos la esperan. Bien [al estilo] D’Arienzo, bien para adelante, te permite toda la destreza que se espera del baile”.

Mora bailó junto Ramiro Izurieta, con quien comenzó a trabajar años atrás, cuando grabó un videoclip para Adriano Celentano en la RAI. “Después de eso bailamos en muchísimos espectáculos que llevé por el mundo: en Rusia, en China, en Europa. Y nos volvimos a encontrar ahora. Hace años que no bailaba con él. Un amigo, gran persona y, además de todo, un estupendo profesional”.

Mora Godoy representa a la Argentina en la feria de turismo de España

En los últimos días el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y el secretario ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa, participaron en varias reuniones durante la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2021. “La participación de Argentina representa una oportunidad para promover los destinos turísticos nacionales en la próxima etapa. Necesitamos recuperar e incrementar el turismo receptivo, que será un motor de desarrollo regional y una excelente alternativa para la creación de más y mejores empleos”, explicó Lammens.

