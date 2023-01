escuchar

A finales de diciembre del 2022, Fátima Florez fue al estudio de Socios del espectáculo (eltrece) para dar un adelanto de lo que podría verse durante la temporada de verano. Allí, habló de su obra Fátima de oro, la cual ya está en las carteleras del Teatro Holiday de Villa Carlos Paz. Sin embargo, lo que nunca se imaginó es que esa inocente entrevista culminaría con un enfrentamiento legal y mediático con, nada más y nada menos, que Moria Casán. Luego de varios roces e idas y vueltas, la One habló sobre la polémica y dejó en claro que la humorista tendrá que darle “un pedacito de la torta”.

Moria Casán habló de la polémica por la imitación de Fátima Florez y aclaró que quiere plata: “Bueno, miguitas”

Moria Casán es uno de los personajes más icónicos y representativos del espectáculo nacional y, por ende, cuenta con una larga lista de imitadoras. Una de ellas es Fátima Florez quien, desde el principio de su carrera, incluyó a la vedette a su repertorio, junto a otras tantas mujeres que marcaron la historia argentina como Mirtha Legrand y Susana Giménez.

Aunque nunca tuvo problemas al respecto -al menos, no públicos-, durante su paso por Socios del espectáculo le explicaron que la protagonista de Julio César registró su nombre como marca registrada y que, por ende, tendría que pagarle por imitarla. “Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata”, disparó Florez. Con esa simple frase, empezaron los conflictos.

Moria despotricó contra Fátima por su imitación

“¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula! Se descompuso. Lo vi. Se descolocó mal. A mí hasta mi hija me llama para felicitarme el Día del Trabajador. #DesodoranteParaTodos. #ImaginatePorQuéLoDigo. Besos para todos”, respondió, en su momento, la portadora de “la lengua karateka”.

Ahora, ya iniciada la temporada de verano, el enfrentamiento pasó de las simples indirectas a través de magazines televisivos a una mediación con abogados de pormedio. Horas después de que en Intrusos (América) revelaran que los representantes legales de la conductora ya se pusieron en marcha, en un móvil de LAM (América) se refirió en detalle a la situación y, como siempre, fue lapidaria.

Fátima Florez imitando a Moria Casán en ShowMatch captura de video

“A ver si nos entendemos, yo no le quiero cobrar. Hay una empresa que tiene mi nombre, entonces va a cuidar el uso y abuso que se haga de ella. No tiene que ver con Fátima. A mi no me molesta, me honra. Pero bueno, dame un pedacito de la torta”, dijo.

Y agregó: “Yo no quiero sacar guita, hasta ahora han vivido todos de mi durante años y no me molesta. Ha habido mil Morias que me hacen en todo el mundo y me da placer, no voy a seguir a la gente que me hace. Pero si me usás en un espectáculo durante mucho tiempo, me tenés que dar algo”.

Sobre la intervención de los letrados, explicó: “Hay abogados, esto se habla. Pero no significa que voy a ir por ella”. Para cerrar, remarcó con su picante sentido del humor: “Me van a tener que dar un pedacito de la torta, estoy pidiendo dinero. Pero con lo que gana Fátima, son miguitas”.

Horas antes de sus declaraciones, Fátima había expresado: “Se va a llenar de oro porque hay un montón de artistas que la imitan. Hace muchos años que la hago... siempre con mucho cariño. Hago a muchos famosos y nadie me pide un mango”.

