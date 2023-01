Andrea Rincón posó con su novio en un jacuzzi y le dedicó un emotivo mensaje: “Sos un tatuaje en mi alma”

escuchar

En los principios de su carrera, Andrea Rincón vivió la fama envuelta en rumores, escándalos y algunos polémicos romances. Con el paso del tiempo empezó a dejar bien marcado el límite entre su trabajo y su intimidad y, como resultado, alejó sus noviazgos de la mirada pública. Sin embargo, en las últimas horas decidió compartir su felicidad con sus miles de seguidores en Instagram y le dedicó un sentido mensaje a Mauricio Corrado, su pareja.

Andrea Rincón y su nuevo novio, Mauricio Corrado instagram @andrearincón_top

A finales del 2021, la ex Gran Hermano fue cuestionada en repetidas ocasiones por su relación con Freddy Villarreal. Mientras ambos compartían escenario en la obra Los 39 escalones, desarrollaron una gran amistad que muchos interpretaron como el nacimiento de una nueva relación dentro del mundo de la farándula.

Una y otra vez, los dos negaron las versiones que los vinculaban románticamente y, cuando terminó la temporada de verano en Villa Carlos Paz, siguieron sus caminos por separado y nunca llegó la confirmación que tantos esperaban.

Desde la playa, Andrea Rincón posó junto a su nuevo novio, Mauricio Corrado instagram @andrearincón_top

Fue en ese entonces que, en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en La Once Diez, ella declaró: “No hay romances. Mi amor es con la soledad”. Y agregó: “Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola. Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. A mí no me falta amor, no necesito amor de una pareja”.

Y remarcó: “Es un momento donde estoy en una elección personal, en algún momento pasará”. Dicho y hecho, pasó. Aunque no trascendieron detalles sobre cómo empezó todo, a pocas semanas de que terminara el año, Rincón compartió en su Instagram fotos junto a su nueva pareja, Mauricio Corrado.

La tierna respuesta de Corrado al posteo de Rincón instagram @andrearincón_top

A pesar de que ella es una figura pública, él se mantiene firme en su deseo de permanecer en el anonimato e, incluso, sus redes sociales están cerradas para que nadie además de sus conocidos puedan acceder a su contenido. Respetando su decisión, la actriz tan solo publicó un par de postales junto a él y, en las más recientes, aprovechó para dejarle una tierna dedicatoria.

Iniciando un 2023 que promete una agenda cargada de compromisos laborales, la actriz que formará parte de la nueva temporada de Argentina: tierra de amor y venganza (eltrece) decidió pasar parte del verano en la costa. Junto a ella estuvo Corrado, con quien realizó una divertida sesión de fotos dentro de un jaccuzzi, en donde se los puede ver compartiendo risas cómplices mientras de fondo se aprecia el paisaje playero.

Andrea Rincón le dedicó un tierno mensaje a su nuevo novio, Mauricio Corrado instagram @andrearincón_top

En el mismo carrusel, Rincón agregó otros fragmentos de su romántica escapada y, para finalizar, sumó la foto de un graffitti pintado en una pared que leía: “Sos un tatuaje en mi alma”. Cabe destacar que, para finalizar el año, se hicieron un tatuaje en pareja.

El posteo superó los 75 mil Me Gusta y recibió miles de comentarios de fans y colegas que se alegraban de la felicidad de la mediática. Entre ellos, se destacaron los tiernos deseos de celebridades como Georgina Barbarossa, Celeste Cid y Julieta Díaz. Por su parte, Mauricio escribió: “¡Sos el amor de mi vida!”.

LA NACION