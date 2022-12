Moria Casán cruzó en vivo a Fátima Florez por su imitación y le puso un apodo denigrante

escuchar

De cara a una nueva temporada teatral de verano, los escándalos y enfrentamientos comienzan a aparecer. Moria Casán protagoniza el primero de ellos y al frente se encuentra Fátima Florez. La furia de “La One” apuntó contra la humorista, que se descoló en vivo en Socios del espectáculo (eltrece) y su respuesta fue el puntapié de una seguidilla de chicanas, que podrían tratarse del comienzo de un interminable enfrentamiento.

Como cada temporada, Fátima Florez desembarca en el teatro para brindar un show humorístico. Para anticipar lo que será Fátima de Oro, en Villa Carlos Paz, Córdoba, fue al ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, donde mostró algunos de sus ya clásicas performances, como su imitación de Susana, Marixa Balli y Mirtha Legrand. Pero también, lo hizo con Moria Casán lo que provocó que la vedette se comunicara en vivo con los periodistas para desaprobar lo que estaba viendo en pantalla.

Moria despotricó contra Fátima por su imitación

“Registró su nombre con una empresa, así que hay que monetizar el uso. Dice que le vas a tener que pagar por usar su nombre. Dijo: ‘Tendrá que dejar una limosnita’”, reveló Rodrigo Lussich al leer el mensaje que recibió por parte de la vedette. Al escuchar, Fátima no dudó en responder con humor: “Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata”.

No conforme con su respuesta, la humorista continuó: “Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. Le puedo cambiar una letra, y ya es Moira”. Pese a sus palabras, quiso bajarle la temperatura al asunto y aclaró que no quisiera tener una guerra con la vedette, ya que es conocida por su “lengua karateca” debido a sus fuertes declaraciones si de tener un “enemigo” se habla.

La situación no terminó en ese momento, ya que después Moria continuó contra Fátima, a quien apuntó con munición pesada: “¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula! Se descompuso. Lo vi. Se descolocó mal. A mí hasta mi hija me llama para felicitarme el Día del Trabajador. #DesodoranteParaTodos. #ImaginatePorQuéLoDigo. Besos para todos”, leyó el periodista.

Moria apuntó contra Fátima

Asimismo, continuó: “Estábamos mirando con una amiga, que cuando #Axila me mandó a laburar, dijo: ‘¡Qué dijo esta black!’. Atrasa mal. Me hace mal la voz, es de los años 80, ahora tengo voz nasal, tipo congestión orgásmica”. Para finalizar, remarcó que Florez deberá abonar lo correspondiente por utilizar su nombre para sus espectáculos. Por el momento, la humorista no emitió respuesta, pero los conductores anticiparon que de esta forma se dio inicio a uno de los escándalos que mantendrá en vilo a la audiencia, debido a los antecedentes de la vedette, que tiene una larga experiencia en enfrentamientos televisivos.

LA NACION