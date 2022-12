Moria Casán se encontró con Tini Stoessel en la manicura y se sorprendió por una frase de Rodrigo De Paul

escuchar

Moria Casán está más vigente que nunca y así lo hizo notar en un posteo que realizó mediante las Historias de Instagram en donde se la puede ver junto a Martina “Tini” Stoessel. La actriz, quien suele mantenerse en un constante cuidado de imagen, se cruzó en la manicura con la cantante. Más tarde contó parte de su charla íntima.

Hace días la diva se volvió viral luego de responderle a Walter “Alfa” Santiago, participante de Gran Hermano (Telefe). Luego de que Alfa hiciera pública una historia ficticia con Casán, la actriz lo repudió y desmintió cualquier tipo de contacto con él. Más allá de sus entrecruces mediáticos, la vedette concurrió a su centro de estética habitual y se llevó una grata sorpresa, ya que Tini Stoessel también concurrió al mismo lugar.

Luego de un encuentro y una charla amena, ambas se fotografiaron y Casán aprovechó para enviar un mensaje a través de su perfil oficial. “Haciéndonos nailsart, con la bomba de Tini. No acredito lo que me cuenta… Mi dios, lo que van a ser sus shows. Todo muy too much”, escribió la actriz en referencia a los conciertos que Stoessel presentará este 22 y 23 de diciembre en el Campo Argentino de Polo a modo de cerrar el año.

El mensaje de Moria Casán junto a TIni Stoessel (Fuente: Instagram/@moria_laone)

En tanto, la diva quedó atónita con el comentario que Rodrigo De Paul le hizo a su novia. Ante ello y como es de costumbre para Casán, expresó sin tapujos: “Impresionada yo con la declaración de De Paul. Le dijo: ‘sos el amor de mi vida’. Lo tenés muerto Tini”. Una vez que finalizó el Mundial de Qatar 2022 y el seleccionado argentino arribó a nuestro país, el mediocampista le dedicó una tierna frase a la cantante después de días de distanciamiento.

El mensaje de Rodrigo De Paul que emocionó a Tini Stoessel

Moria Casán hizo eco de una de las frases que definió el vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Lo que le llamó la atención a la diva fue el mensaje que el jugador le dedicó a su novia tras la final de la Copa del Mundo y su tierno reencuentro en Argentina. A pesar de que “La Triple T” dio el presente en los encuentros contra México y Polonia en la fase de grupos y en el partido de octavos de final que se jugó frente a Australia, no pudo estar en la semifinal ni en la final ya que viajó a España para filmar un videoclip y anunciar un tour.

Aunque la tecnología y las redes sociales los ayudaron a acortar la distancia y pudieron estar en contacto en todo momento, la alegría de haber ganado la tercera Copa del Mundo no fue igual estando separados. Después de descansar y de dar por terminados los festejos junto a sus compañeros, el mediocampista fue al Campo de Polo de Buenos Aires para ver a su novia.

Tini y Rodrigo De Paul (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Rodeados por el staff del evento que cantaba canciones de cancha, De Paul ingresó al lugar y Tini corrió a su encuentro para fundirse en un abrazo apasionado. Más tarde, en Instagram, la cantante publicó una fotografía de los dos y fue el campeón mundial el primero en comentar en mayúsculas: “Te extrañé tanto”.

