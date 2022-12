Tini le respondió Rodrigo De Paul con un tierno mensaje y habló de la molestia física del futbolista: “Dejaste todo”

escuchar

Tras el triunfo de la selección nacional de fútbol ante Países Bajos en el Mundial Qatar 2022, Tini Stoessel le dedicó una sentida carta a su novio, el futbolista Rodrigo De Paul. La pareja parece afianzarse día a día y, a pesar de los rumores de crisis que debieron sortear, dejaron en claro que la relación está cada vez más fuerte.

Sucedió luego de que el futbolista le escribiera un emotivo posteo. En esa ocasión, y fiel a su estilo, De Paul no quiso perderse la oportunidad de declarar abiertamente lo que siente. A través de su cuenta de Instagram, el volante publicó una foto junto a Tini y, entre varias palabras de desahogo, escribió: “Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡¡¡sin que te importe nada!!!”.

Tini Stoessel le respondió con una extensa carta al posteo de Rodrigo De Paul Instagram @tinistoessel

Para responder a la publicación, la autora de La Triple T decidió usar sus Stories de Instagram, aunque aclaró que lo hacía porque la aplicación no le permitía comentarle la foto. “Rodrigo, ya sabés todo”, se puede leer en la dedicatoria.

Luego, siguió: “Estoy tan orgullosa de vos y de cómo encaras cada cosa que te pasa”. La exVioletta aprovechó la ocasión para mencionar la performance del futbolista durante el partido contra Países Bajos, luego de varios días en los que hubo dudas respecto del estado de salud del volante. Si bien no se sabía si De Paul podría jugar, el sábado ingresó en el equipo titular y fue reemplazado cuando promediaba el segundo tiempo.

“A pesar de que tu condición física no haya sido la ideal, dejaste todo en la cancha”, escribió la artista. Asimismo, la cantante hizo alusión a los difíciles momentos que atravesaron juntos: “Para mí fue un honor haberte podido acompañar siempre, en las buenas, pero más en las malas”. Finalmente, Tini terminó con una demostración de su incondicionalidad: “Te amo. Gracias por estas palabras y por darme tanto amor. Vamos Argentina, carajo”.

El poste completo de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

Este sábado, desde Qatar, Rodrigo De Paul escribió un sentido mensaje a Tini Stoessel, que fue el puntapié inicial para que ella le respondiera a través de sus stories. “Esta foto es después de Arabia Saudita [partido en que Argentina sorprendió tras perder]. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡¡¡sin que te importe nada!!!”, comienza el emotivo posteo del volante de la selección de Lionel Scaloni.

Luego, sigue: “Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí”.

El romántico mensaje de De Paul a Tini (Foto: Instagram @rodridepaul)

El futbolista continúa: “Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra...”, escribió el volante de la selección de Lionel Scaloni. Finalmente, cierra: “En poco te abrazo, esperame un poquito más… Gracias. Te amoooo”.

El emotivo posteo fue acompañado por una foto en la que se la ve a ella sentada en las piernas de él, abrazados y con los ojos cerrados.

LA NACION