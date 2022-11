Lali Espósito hizo una canción en homenaje a Moria Casán y contó cómo reaccionó la diva cuando se enteró: “La llamé”

escuchar

No hay dudas de que el 2022 fue un gran año para Lali Espósito y eso que aún falta un mes y algunos días para que llegue a su fin. Hizo un poco de todo. Después de tres años, volvió a subirse a los escenarios de la Argentina y deslumbró con el Disciplina Tour. Llevó su música, no solo a cada rincón del país, sino que también cruzó fronteras y desplegó su talento por el mundo. Además, se consagró como subcampeona de La Voz Argentina (Telefe) y, hace unos días estrenó, El fin del amor (Prime Video), serie que la tiene como protagonista y productora ejecutiva. Ahora, la artista reveló su próximo proyecto, que la une directamente con una diva nacional. ¿De quién se trata? Nada más y nada menos que de Moria Casán.

Desde hace días, el nombre de Lali Espósito resuena en todos lados. Las calles están empapeladas con su rostro debido al lanzamiento de su nueva serie, basada en el libro escrito por Tamara Tenenbaum y además, semana tras semana, distintas localidades la reciben en sus estadios y cantan al ritmo de hits como “Diva” o “Ego”. A su vez, entre las varias presentaciones que hizo, estuvo con Los Prieto Flores, el canal de YouTube que tienen los españoles Natalia Flores y Borja Prieto, donde habló, entre otras cosas, de su presente personal y de sus distintos proyectos.

Lali Espósito estrenó "El fin del amor" la serie de Prime Video que la tiene como protagonista y productora ejecutiva Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante esta entrevista, se refirió sobre los artistas que la inspiraron y cuándo le preguntaron por referentes de la Argentina no dudó en decir: “¿Sabes quien es Moria Casán?”. Ante la respuesta positiva del conductor, sostuvo: “Para mí es una pionera, es de las que más ha hablado de sexo y libertad en la televisión abierta de los 90 y 80. Pasó por todas, por la televisión machista asquerosa, donde tenían que estar en bolas paradas al lado del presentador y ella siempre se sublevaba contra eso, con todo su ‘coño’”.

Tras expresar públicamente su admiración por la exvedette, Espósito hizo una revelación que emocionó a los argentinos. ¿Cuál fue el motivo? Que llegará una propuesta musical inspirada en “la One”. “En mi disco nuevo hay una canción que es un homenaje a Moria. Se llama ‘¿Quiénes son?’”, contó en el programa donde también asistió la actriz española Leticia Dolera.

Lali Espósito contó que tendrá una canción en homenaje a Moria Casán

A su vez, los conductores quisieron saber si Moria sabía del homenaje o aún no, ante lo cual la ex Casi Ángeles remarcó: “La llamé, sabe todo. Porque sampleé... samplear, para los que no saben es agarrar un pedacito de algo que existe y usarlo en una canción. Y yo, de una entrevista que ella dio, donde está muy enojada y dice: ´¿Pero quiénes son?´ -la gente que la critica-, y robo eso”.

En esta misma línea, contó cuál fue la reacción de la madre de Sofia Gala al enterarse del homenaje. “La llamé, le conté, le pedí permiso y ella, encantada, me dijo: ´Mi amor, placer, usame´”. “Así que la canción se llama ´¿Quiénes son?´ y está el sample de Moria diciendo esa frase”, concluyó la artista que días atrás fue declarada Personalidad de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires.

LA NACION