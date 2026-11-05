Moria Casán supo en vivo que Sofía Gala podría ganar un juicio: “Me entero por la tele, ¿está por solucionarse? ¿puede haber un dinero?"

Este miércoles, Moria Casán sorprendió durante una nueva emisión de La mañana con Moria (eltrece) al enterarse por medio del abogado Martín Leguizamón de que Sofía Gala Castiglione, su hija, está involucrada en un juicio.

Moria Casán se enteró de la causa judicial de su hija en medio del caso de Lucas Bertero (Foto: Captura Instagram/@lamanianaconmoria)

Todo comenzó cuando desde la producción se contactaron con el letrado, quien defiende a una serie de famosos que fueron estafados, entre los que se encuentra Lucas Bertero. Mientras el defensor se refería al caso del periodista, mencionó que la causa de Sofía Gala estaba próxima a resolverse.

Sofía Gala Castiglione está involucrada en un juicio y Moria Casán no pudo ocultar su asombro al aire

Sorprendida y preocupada, la conductora lanzó: “¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Sofía? No sabía nada”. Acto seguido, Leguizamón explicó que el juicio lleva años en trámite y que se inició por la aparición del nombre de Sofía en páginas para adultos. “Hace tiempo que está el juicio en movimiento por vincularla con sitios pornográficos”, indicó.

Moria Casán se sorprendió en vivo de una causa judicial de Sofía Gala y sorprendió a todos (Foto: Captura TV)

Al escuchar los detalles, Moria reconoció su desconcierto en pleno aire: “Ay, no sabía. Yo me entero por la tele. ¿Lo tenía usted, doctor? Cuénteme, ¿qué le pasó a mi hija? ¿Está en un sitio porno?”, consultó con intriga. Sin embargo, al saber que el proceso legal podría derivar en un resarcimiento económico, la conductora indagó con humor: “¿Y está por solucionarse, doctor? ¿Y puede haber un dinero, doctor? Me regaló... ¿Pudimos monetizar, doctor? Por favor, te lo pido... Bueno, después nos hablamos en privado. Mira vos, me entero de mi vida por la tele, adoro, adoro, adoro”.

Sofía Gala denunció que su imagen apareció en producciones para adultos (Foto: Instagram/qsocastiglione)

Por su parte, el abogado le remarcó la gravedad que tuvo el asunto en su momento: “Hace mucho, antes de la pandemia, a ella la dañaron mucho con esa información. Y la Cámara Civil fue muy dura en ese tema y logramos una sentencia histórica en ese sentido”. Ante esto, la “One” celebró el rumbo de la causa y le pidió un guiño económico para su hija: “Ay, doctor, lo quiero, consíganle billete a Sofía... Acuérdate del 110, del 110, a todos, hay que hacer mucho arbolito con mucho regalito”.

Para llevar tranquilidad, Leguizamón aseguró: “Quedate tranquila, no hay nada que más me guste que ganarle juicios a las empresas tecnológicas, así que pienso ganar mucho más”.

Con una sonrisa y fiel a su estilo, Moria cerró el intercambio fascinada con la noticia: “Bueno, eso me parece bárbaro, doctor... Ojalá que el 110 es para Sofía. Ponen la guita. Todos, todos. Es bueno, qué bueno. Qué lindo, qué lindo, che. Hermoso. Asombro, billete para Sofía, me encanta”.

Los usuarios se sorprendieron ante la reacción de Moria (Foto: Captura Instagram/@lamanianaconmoria)

El recorte no tardó en circular en redes y en la cuenta oficial del ciclo los usuarios se expresaron al respecto. ¡¡Qué poco profesionalismo de parte de este abogado!!“; ”No hay ninguna como Moría por Dios! La adoro. Unanimidad nacional” y “El tipo pensó que la iba a desequilibrar jajajaja”, fueron algunos.