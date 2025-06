Murió a los 71 años Valerie Mahaffey, actriz de Northern Exposure y Amas de casa desesperadas

Una triste noticia sacudió a Hollywood en las últimas horas. La actriz Valerie Mahaffey murió a los 71 años. Fue su marido, el actor Joseph Kell, quien confirmó la noticia. La intérprete tuvo una prolífera carrera en cine y televisión con las series Northern Exposure, por la cual ganó el premio Emmy, Amas de casa desesperadas y Big Sky, y las películas Sully y Mi primera boda.

“Perdí al amor de mi vida y los Estados Unidos perdió a una de sus actrices más entrañables. La vamos a extrañar”, expresó Joseph Kell, según lo que publicó la revista Variety. De acuerdo a sus dichos, la actriz murió de cáncer el viernes 30 de mayo en Los Ángeles.

Valerie Mahaffey murió el 30 de mayo a los 71 años (Foto: IMDb)

Hija de madre canadiense y padre norteamericano, Valerie Mahaffey nació en Sumatra, Indonesia, el 16 de junio de 1953. A los 16 años se fue a vivir a Austin, Texas. En 1971 finalizó sus estudios secundarios en la Austin High School y continuó su formación académica en la Universidad de Texas, donde se graduó en Bellas Artes, según detalla el sitio especializado IMDb.

En 1976 hizo su debut en Broadway con el musical Rex y antes de terminar la década comenzó a perfilar su carrera actoral hacia la televisión. En 1979 formó parte de The Doctors y en 1991 se sumó a Doctor en Alaska (Northern Exposure) como Eve, papel que le valió el premio Emmy a mejor actriz de reparto en una serie dramática. Entre 1992 y 1993 interpretó a Caitlyn Van Horne en la sitcome, The Powers That Be, donde compartió elenco con Holland Taylor y John Forsythe. Luego siguieron participaciones en Wings y Amas de casa desesperadas (Desperate Housewives).

Valerie Mahaffey en The Powers That Be

Además, tuvo apariciones especiales en las series Cheers, Seinfeld, Grey’s Anatomy, Hannah Montana y Glee, en donde interpretó a Rose Pillsbury, la madre de Emma (Jayma Mays). Sus últimos proyectos en la pantalla chica fueron en el spin-off de The Big Bang Theory, El joven Sheldon (Young Sheldon), Dead To Me, Big Sky y Echo 3.

En cuanto al cine, entre sus proyectos más destacados se encuentran De jungla a jungla (Jungle 2 Jungle), Mi primera boda (My First Wedding) y Sully: hazaña en el Hudson (Sully), la producción de 2016 protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Clint Eastwood. Según el sitio de IMDb, la última película de la actriz fue el thriller The 8th Day, estrenado en marzo de este año.

Los fanáticos rememoraron los trabajos más icónicos de Mahaffey (Foto: X)

Los usuarios de las redes despidieron a Valerie Mahaffey (Foto: X)

Los usuarios de las redes le dedicaron sentidos mensajes de despedida a la actriz (Foto: X)

Rápidamente, la noticia de su muerte se hizo eco en las redes sociales y los usuarios rememoraron su trayectoria y la despidieron con sentidos mensajes. “Descanse en paz Valerie Mahaffrey. Siempre fue un placer verla aparecer en pantalla en tantas series de los 80 y 90″; ”Gracias por todas las risas" y “Fue brillante en Amas de casa desesperadas”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de X.