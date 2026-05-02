El inesperado mensaje de Pampita que confirma su separación y revela su método para salir adelante

Tras días intensos de especulaciones y rumores que cobraban fuerza en los programas de espectáculos, finalmente se confirmó la ruptura entre Carolina “Pampita” Ardohain y el polista Martín Pepa. La noticia, que sacudió el mundo de la farándula argentina este miércoles, no solo ratifica el fin del vínculo, sino que expone el dolor de la modelo ante una decisión que no vio venir.

Yanina Latorre confirmó la separación de Pampita y Martín Pepa (Foto: Captura TV)

Luego de que Yanina Latorre diera la primicia en SQP (América TV), en las últimas horas volvió a referirse al respecto. En su ciclo radial en el El Observador 107.9, la conductora lanzó la bomba: “Chicos, tengo la confirmación: se separó Pampita”. Para disipar cualquier duda sobre la veracidad de sus dichos, Latorre aseguró tener en su poder capturas de pantalla de una conversación privada de la modelo, por lo que procedió a leer el mensaje que le envió a un allegado.

Yanina Latorre reveló detalles de la separación de Pampita y Martín Pepa (Foto: Captura Instagram/@yanilatorre)

En el texto filtrado, la modelo fue contundente y transparente sobre su situación sentimental actual. “Sí, me separé. No me lo esperaba”, rezaba el inicio del chat que leyó Latorre al aire. Estas palabras confirman que la ruptura no fue una decisión de mutuo acuerdo ni algo que Carolina tuviera en sus planes a corto plazo. Según la información, el motivo sería “demoledor” y la dejó en una posición de vulnerabilidad que ella misma decidió cortar de raíz.

La separación se habría producido en los últimos días de abril de 2026. Ante la angustia de un nuevo fracaso amoroso —especialmente tras su mediático divorcio de Roberto García Moritán, con quien se casó en 2019 y se convirtió en madre de Anita—, Pampita puso en marcha un plan para salir adelante. En el mismo mensaje, detalló su paradero actual: “Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas”.

Este viaje a los Estados Unidos no es casual. Miami se convirtió en el refugio predilecto de la modelo para desconectarse del asedio mediático de Buenos Aires. Sin embargo, el destino sumó una cuota de picante a la información, ya que Latorre mencionó que en esa misma ciudad se encuentra el expiloto Cochito López, con quien se la vinculó en varias oportunidades.

Cochito López, el expiloto con el que vinculan a Pampita (Foto: Instagram/@cochitolopez @pampitaoficial)

Aunque la relación entre Pepa y Ardohaín parecía marchar sobre ruedas —con presentaciones familiares incluidas y viajes compartidos—, el desgaste habría sido fulminante. Yanina sugirió que la decisión de terminar fue de él. “La dejó él... como la otra vez”, afirmó.

El romance entre la modelo y el polista empezó a principios de octubre de 2024, después de la polémica separación de la modelo con Moritán. Durante ocho meses se los vio enamorados en diferentes encuentros públicos.

Martín Pepa y Pampita en tiempos felices (Foto: Captura Instagram/@martinpepa1)

Pero los viajes, el trabajo y el cuidado de sus hijos obligaron a Pampita a repensar la relación en agosto de 2025. En mayo del año pasado reconoció en diálogo con LAM (América TV) las dificultades de mantener una relación con alguien que no vive en la Argentina. “Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”, expresó la modelo. Para mantener la conexión, recurrían a la tecnología: “Mucha, mucha videollamada. Comemos haciendo videollamada cada uno en un país distinto o miramos una serie a la vez”.