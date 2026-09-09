Murió Chiche Gelblung: la recordada entrevista a Cristina Kirchner en la que le preguntó si estaba enamorada

El periodista Samuel Chiche Gelblung, quien murió este miércoles a los 82 años tras haber sido internado de urgencia, tuvo una extensa trayectoria en la radio y la televisión argentina. Una de sus entrevistas más recordadas fue la que le hizo a Cristina Kirchner en 2017, cuando la expresidenta era candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Durante más de dos horas de conversación, el conductor logró que la líder peronista hablara no solo de política, sino también de aspectos de su vida personal sobre los que pocas veces se había referido públicamente.

La entonces candidata de Unidad Ciudadana se presentó en los estudios de Crónica TV en septiembre de 2017, un mes después de las elecciones primarias (PASO), en las que se había impuesto por un estrecho margen sobre el candidato de Pro, Esteban Bullrich.

“En una mujer atractiva como vos, ¿hay lugar para el amor?”, le preguntó sin miramientos a la expresidenta. Cristina, en una de las pocas entrevistas en las que habló de su vida privada, respondió que las mujeres no se ponen lindas para los hombres, sino para otras mujeres.

Chiche Gelblung en un mano a mano con Cristina Kirchner

El conductor redobló la apuesta: “¿Estás enamorada? ¿No tenés un novio? ¿Nadie que te corteje?“. Ante la negativa de Cristina y la afirmación de que “nadie se animaría”, Gelblung cuestionó: “Pero tratemos de sacarles el miedo, así nadie se va a animar. ¡Nadie se te anima!“.

“¿Qué estás diciendo, Chiche? Sos un atrevido", dijo la exmandataria, entre risas. El periodista incluso le ofreció presentarle candidatos y le preguntó si todavía se sentía viuda, a más de siete años de la muerte de Néstor Kirchner. “Yo siento como que él siempre está”, siguió ella.

Y añadió: “Mi vida es: voy a un acto y la gente me muestra fotos de él; mi vida es como si estuviera él acá. Mi casa del Calafate está exactamente igual; su escritorio está exactamente igual. Y yo me siento bien así”.

En la misma línea, también se refirió a su carácter y a la “mala fama” que le hizo en la política a lo largo de los años de gobierno. “Me han dicho bruja y mala, y yo tenía que hacerme la fuerte. Yo sentí que cuando pasó lo de Néstor se me iban a venir encima y me iban a despedazar. Si estos no me querían antes y Néstor estaba y me cuidaba...”, analizó y reflexionó: “Me hice un cuadro de situación en el que tenía que parecer fuerte y dura porque si no me pasaban por encima”.

También contó que es una persona “arrebatada” y que tiene un “carácter encendido”. Reconoció que es “muy malhablada”: “Digo malas palabras por teléfono, ya lo saben todos”. De esta forma, hizo alusión a la famosa escucha telefónica de “Yo, Cristina, pelotudo” que se dio a conocer en enero de 2017 y corresponde a una conversación de 2016 entre la expresidenta y el exjefe de la SIDE, Oscar Parrilli. En el audio, se puede escuchar que ella se identificó así cuando su interlocutor atendió el teléfono.

“Yo sentí que cuando pasó lo de Néstor se me iban a venir encima y me iban a despedazar”, dijo Crist

El canal y Gelblung hicieron un show de la visita, con la previa de la entrevista en vivo, desde la llegada de la exmandataria al edificio, la recorrida por los estudios —con saludos y fotos incluidas— hasta la entrada al set de grabación.

En un momento incluso improvisaron una escena en la que Cristina simuló ser panelista del programa de Chiche en Crónica TV. “Vendé el reportaje”, la instó el conductor. “Bueno, ¿estamos al aire?”, dijo ella, mientras se peinaba y bromeó: “Silencio, que estamos al aire... Estoy retando al dueño, nada más y nada menos”.

“Acá estamos, en vivo, en los modernísimos y nuevos estudios de Crónica TV, siempre firme junto al pueblo. Vamos a estar con Chiche en un vivo, en un face to face, caliente no... Tibio, digamos”, siguió, mientras la pantalla intercalaba las clásicas placas rojas de la señal televisiva con la frase “Cristina: ‘Crónica siempre junto al pueblo’”.

Cristina hace de panelista en Crónica TV

La expresidenta también abordó temas sensibles. Consideró que el Estado no tuvo la culpa de la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y en donde murieron 52 personas, y apuntó contra el maquinista, Marcos Córdoba. La declaración se dio en medio del juicio por el accidente y apenas días después de que el exministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, fuera detenido y acusado.

También negó que su gobierno no les haya ofrecido ayuda o asistencia a los familiares de las víctimas, una versión que circuló con fuerza en su momento. “No, no es así. Nosotros ayudamos mucho a esa gente. A muchos les conseguimos trabajo en la Anses y el PAMI”, remarcó.

Y señaló: “La tragedia de Once fue algo muy fuerte. Me reuní con casi todas las familias, salvo cinco que no quisieron. Hace poquito estuve de nuevo con Raúl, el padre de un chico de 35 años que murió en la tragedia. Nosotros los recibimos y solucionamos muchísimos problemas”, apuntó.

Cristina en Crónica: “El Estado no tuvo la culpa' en la tragedia de Once

“El tren frenó en todas las estaciones antes, pero el chofer no accionó el freno. Si vos no frenás y te estrellás, bueno… El padre de este chico [una de las víctimas] me explicaba que el maquinista nunca pudo explicar por qué nunca apretó el freno”, expresó Cristina Kirchner.

La opinión de Chiche

Luego de la extensa entrevista, Gelblung habló sobre cómo fue su encuentro con la expresidenta. El histórico periodista consideró que no la vio como un político en campaña y afirmó que no se pusieron condiciones previas para llevar adelante la charla.

“Creo que ella necesitaba hablar con alguien más distendidamente. Me pareció que necesitaba abrirse. Mi intención era descubrir a la mujer detrás del cuadro político”, contó el periodista en diálogo con LN+ y agregó: “Es una mujer más cálida de lo que parece, tiene problemas en expresar sus sentimientos. Está desapasionada de la política, no la vi actuar como candidato, no sentí que estuviera haciendo campaña”.

Chiche Gelblung: “A Cristina le creí algunas cosas y otras no”

“La vi bastante sola; tiene mucho Netflix, probablemente no tiene otros compromisos, me da la sensación de que está mucho tiempo sola”, sostuvo, con una apreciación personal sobre la exmandataria.