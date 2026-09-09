Murió Chiche Gelblung a los 82 años: el periodista se encontraba en terapia intensiva

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre, según confirmó el medio Crónica TV a las 7.30. El reconocido periodista, de 82 años, se encontraba en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei tras haber sido internado de urgencia a comienzos de esta semana por problemas respiratorios.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el tratamiento que estaba recibiendo, aunque desde su entorno explicaron que había sido internado “por un problema respiratorio” que se desprendía de su patología de base y habían aclarado que no se trataba de una complicación nueva. Incluso contaron que hasta el día anterior el periodista se encontraba trabajando con normalidad y “armando un nuevo programa de streaming”.

Su muerte se produjo en medio de un año especialmente delicado para su salud, que en los últimos meses atravesó distintas complicaciones.

En abril el conductor sufrió una caída en su casa que le ocasionó una herida en la cara. El 20 de ese mes le colocaron dos stents tras una descompensación. Luego de esa intervención, permaneció tres días internado en el Sanatorio Los Arcos. Después fue dado de alta y regresó a su trabajo, tanto en Hola Chiche, por Radio del Plata AM 1030, como en Chiche en vivo, por Net TV.

En junio estuvo casi un mes en terapia intensiva y debió afrontar una larga recuperación luego de sufrir una trombosis en el tobillo.

Hace un mes le habían colocado dos stents

“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, explicó en ese momento al periodista Ángel de Brito en LAM. También habló de los consejos de los profesionales. “Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy disfónico, nada más”, dijo.

Anteriormente, en octubre de 2024, Gelblung había ingresado al Sanatorio Mater Dei por un cuadro febril.

A largo de su carrera, Chiche fue reconocido con numerosos galardones ALFIERI MAURO

Un año antes, al conductor lo habían internado de urgencia en ese mismo sanatorio médico, pero en aquella oportunidad fue por una insuficiencia renal provocada por la utilización prolongada de los antiinflamatorios que tomaba para el dolor de cadera. No obstante, tras unos días de análisis y chequeos, fue dado de alta.

La carrera de Chiche Gelblung

Oriundo de Villa Devoto, Gelblung tuvo una larga carrera como conductor de radio y televisión y supo desarrollarse también en la fotografía y como corresponsal de guerra. Con una larga trayectoria llena de hitos, polémicas y logros, logró consagrarse por su estilo único y directo.

A lo largo de su carrera, Chiche fue reconocido con varios galardones, entre los que se encuentran el Premio Martín Fierro a Mejor Programa Periodístico en Radio y Mejor Labor Periodística Masculina en Radio, el Premio Konex a Comunicación y Periodismo: Conductor radial, y Premio Martín Fierro a Mejor Panelista de Televisión.

Chiche Gelblung y su esposa Rodrigo Néspolo

Estaba casado con Cristina Seoane desde hace 49 años. El matrimonio tuvo tres hijos —Federico, María y Maggie— y siete nietos.

Su última entrevista con LA NACION

En julio “Chiche” Gelblung brindó una entrevista a LA NACION en la que habló de su carrera, el periodismo, la política y abordó temas como la muerte.

—A la muerte no le tengo miedo, no me asusta y no se encuentra entre mis proyectos. Además, con mi trabajo la desafié muchas veces.

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