LA NACION

Murió Chuck Norris, el protagonista del meme más famoso de las redes

El actor falleció a los 86 años tras estar internado en Hawái; su rostro fue más que popular en las redes sociales y se convirtió en el favorito de los usuarios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Murió Chuck Norris a los 86 años
Murió Chuck Norris a los 86 añosJERRY MARKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Es un día gris para el espectáculo. El jueves 19 de marzo a los 86 años murió el actor Chuck Norris tras sufrir una “emergencia médica” que lo llevó a una internación en un hospital de Hawái, su lugar de residencia. Pero no solo fue reconocido por sus roles en Walker, Texas Ranger, Invasión a los Estados Unidos (Invasion U.S.A.) y Los indestructibles 2 (The Expendables 2), sino también por ser el protagonista de algunos de los mejores y más populares memes de las redes sociales. Aunque quizás la nueva generación de usuarios no haya estado al tanto de su filmografía, seguramente más de una vez se cruzaron con su cara en un posteo.

La cara de Chuck Norris fue más que conocida entre los usuarios de las redes
La cara de Chuck Norris fue más que conocida entre los usuarios de las redes
Chuck Norris fue el protagonista de algunos de los mejores memes de las redes
Chuck Norris fue el protagonista de algunos de los mejores memes de las redes
Chuck Norris y uno de sus memes más populares
Chuck Norris y uno de sus memes más populares

Noticia en desarrollo

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Momi Giardina expuso un romance de Sofi Martínez y la periodista reaccionó
    1

    Momi Giardina expuso un romance de Sofi Martínez y la periodista reaccionó: “Traidora”

  2. El derrotero de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano: "No me dio bien"
    2

    El derrotero de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano: problemas gástricos, disfonía e hipertensión

  3. La gran final de MasterChef: quién gana hoy el reality de cocina
    3

    La final de Masterchef 2026: el rating y quién gana el reality de cocina, ¿La Reini o Ian?

  4. Por qué Emilia Mernes está enfrentada con Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo
    4

    Por qué Emilia Mernes está enfrentada con Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo