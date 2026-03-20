Murió Chuck Norris, el protagonista del meme más famoso de las redes
El actor falleció a los 86 años tras estar internado en Hawái; su rostro fue más que popular en las redes sociales y se convirtió en el favorito de los usuarios
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LA NACION
Es un día gris para el espectáculo. El jueves 19 de marzo a los 86 años murió el actor Chuck Norris tras sufrir una “emergencia médica” que lo llevó a una internación en un hospital de Hawái, su lugar de residencia. Pero no solo fue reconocido por sus roles en Walker, Texas Ranger, Invasión a los Estados Unidos (Invasion U.S.A.) y Los indestructibles 2 (The Expendables 2), sino también por ser el protagonista de algunos de los mejores y más populares memes de las redes sociales. Aunque quizás la nueva generación de usuarios no haya estado al tanto de su filmografía, seguramente más de una vez se cruzaron con su cara en un posteo.
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