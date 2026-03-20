Murió Chuck Norris, el protagonista del meme más famoso de las redes

Es un día gris para el espectáculo. El jueves 19 de marzo a los 86 años murió el actor Chuck Norris tras sufrir una “emergencia médica” que lo llevó a una internación en un hospital de Hawái, su lugar de residencia. Pero no solo fue reconocido por sus roles en Walker, Texas Ranger, Invasión a los Estados Unidos (Invasion U.S.A.) y Los indestructibles 2 (The Expendables 2), sino también por ser el protagonista de algunos de los mejores y más populares memes de las redes sociales. Aunque quizás la nueva generación de usuarios no haya estado al tanto de su filmografía, seguramente más de una vez se cruzaron con su cara en un posteo.

La cara de Chuck Norris fue más que conocida entre los usuarios de las redes

Chuck Norris fue el protagonista de algunos de los mejores memes de las redes

Chuck Norris y uno de sus memes más populares

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