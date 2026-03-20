Murió Chuck Norris, el actor estadounidense, a los 86 años

Murió ayer el actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años. Estaba internado en Hawái, su lugar de residencia, tras sufrir una “emergencia médica”. La noticia fue confirmada por su cuenta de Instagram personal.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves]. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, introduce el comunicado publicado este viernes por la mañana.

Tras ello, agrega: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

“Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”, publicó su entorno.

Chuck Norris murió ayer a los 86 años instagram.com/chucknorris/

El escrito cierra: “Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización; estamos profundamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. En estos momentos de profundo dolor, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por compartir su amor con nosotros”.

Ayer, el portal TMZ había dado a conocer la noticia de su “repentina” hospitalización. De acuerdo a la información recogida por el medio estadounidense a través de fuentes directas, Norris había afrontado una emergencia médicas en las últimas 24 horas y había sido trasladado a un hospital de la zona, en la isla de Kauai, donde se encuentra su residencia familiar desde 2015.

El último cumpleaños

El pasado 10 de marzo, con motivo de su cumpleaños número 86, el protagonista de Desaparecido en acción (1984) y Fuerza Delta (1986) había hecho gala de su vitalidad al compartir con sus casi 3 millones de seguidores en Instagram las imágenes de una sesión de entrenamiento junto a su preparador físico.

“No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga", dijo entonces. Luego, en la misma publicación, agradeció a sus fans por “todos por los maravillosos deseos de cumpleaños”.

Chuck Norris el día de su cumpleaños

Un paso al costado

En 2017, Norris había anunciado su decisión de abandonar la actuación para dedicarse a tiempo completo a cuidar de su mujer, Gena O’Kelley, que estaba muy enferma. “Acabo de ponerle un punto final a mi carrera como actor. Dedicaré mi vida entera a mantener viva a Gena, mi mujer, eso es lo más importante, que ella continúe con nosotros”, expresó entonces en una entrevista concedida a la revista Good Health.

Según había denunciado Norris, su esposa y madre de sus dos hijos, los mellizos Danilee Kelly y Dakota Alan, había sido víctima de una mala praxis que comprometió aún más su cuadro de artitis y le hizo perder ciertas habilidades.

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