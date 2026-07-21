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Murió Pato Strunz, exbaterista de Hermética: así fue el posteo de Malón para despedirlo

El baterista falleció a los 59 años; la banda Malón publicó la noticia, aunque no esclareció cuáles fueron las causas de su deceso

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"Pato" Strunz falleció a los 59 años
"Pato" Strunz falleció a los 59 años

Claudio “Pato” Strunz, referente del heavy metal argentino, falleció este lunes a los 59 años. Las causas de su fallecimiento aún se desconocen. La banda Malón, la cual fundó, comunicó la triste noticia a su público.

“QEPD, Pato Strunz. Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen viaje”, expresó la cuenta oficial. Cabe destacar que Strunz, de profesión baterista, también conformó la histórica banda Hermética, la cual lideraba Ricardo Iorio.

La publicación de Malón
La publicación de Malón

A raíz de este desenlace inesperado, los fanáticos dejaron su pésame en la solapa de comentarios y recordaron varios hitos de Malón, conformada por Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado.

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