Murió el Indio Solari: convocan a una misa ricotera a las 18 horas en Plaza de Mayo

Este viernes 5 de junio murió Carlos Alberto “Indio” Solari, una leyenda del rock nacional. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que en 2016 reveló públicamente que fue diagnosticado de mal de Parkinson, falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Sus fanáticos no tardaron en reaccionar y les dedicaron sentidos mensajes de despedida. En medio de la conmoción, a través de las redes sociales convocaron a una “misa ricotera” en Plaza de Mayo hoy a las 18 para darle el último adiós.

Los usuarios de las redes sociales llamaron a los fanáticos a una “misa ricotera” para este viernes 5 de junio a las 18 horas en Plaza de Mayo con el fin de homenajear al Indio Solari, rememorar su música y despedirse de él.

Los fanáticos del Indio Solari convocaron a una "misa ricotera" en Plaza de Mayo para este viernes 5 de mayo a las 18 Agustín Marcarian - Archivo

La noticia de la muerte del líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se hizo pública durante la mañana de este viernes. Según pudo saber LA NACION, se montó un operativo en su domicilio, en Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte a las 8.30 tras ser hallado cerca de su pileta techada por su cuidadora. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, dispuso que se le realice una autopsia con el fin de determinar lo ocurrido.

En 2016, antes de comenzar su show en Tandil, el cantante habló públicamente sobre su estado de salud y reveló: “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”. En febrero de este 2026 surgieron versiones de que el intérprete había sufrido un ACV, pero, a través de una publicación en las redes sociales, sus allegados lo desmintieron. “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, expresaron.

El posteo de la cuenta oficial del Indio Solari

Durante el mediodía de este viernes, la familia del cantante compartió un comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram de Solari. “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, escribieron.

El posteo de la cuenta oficial de Instagram del Indio Solari (Foto: Instagram @indiosolarioficial)

“Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece”, continuaron. Asimismo, indicaron que en breve darán información sobre dónde se realizará la despedida pública para que sus fanáticos puedan acercarse. “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó. Graciosos y valientes”, sentenciaron.