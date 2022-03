Murió Gerardo Rozín: sus recordadas entrevistas a Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal

A lo largo del programa Morfi: todos a la mesa (Telefe), que condujo Gerardo Rozín pasaron numerosas figuras del espectáculo y la política. Solo por citar algunas Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal tuvieron un extenso mano a mano con el conductor en el que hablaron de todo. En las redes sociales, tras conocerse la noticia de la muerte del periodista de 51 años, además de despedirlo con sentidas palabras, muchos usuarios destacaron que fue quien les hizo los mejores reportajes a las dos mujeres.

El 17 de octubre de 2017, por ejemplo, en el marco del Día de la Lealtad Peronista y en la víspera de las elecciones legislativas, la primera que pasó por el ciclo televisivo fue Cristina Kirchner quien durante el tiempo que duró la entrevista habló de la pobreza, la inseguridad y la oposición. Sin embargo, los títulos más destacables que dejó aquella nota de quien era candidata a senadora nacional fueron los relacionados con sus causas judiciales y el rol de Mauricio Macri en el poder.

Durante la entrevista, Rozín le preguntó sobre varios tópicos Captura TV

Al comienzo de la entrevista, Gerardo le preguntó a Cristina “si podía tutearla” para poder entrar en confianza y romper el hielo. Durante la nota, ambos protagonizaron varios episodios en los que ella se quejaba porque “no la dejaba terminar y la interrumpía” mientras hablaba. Además, debido a que ambos compartían una mesa para dos, la actual vicepresidenta se quejó en varias oportunidades que por la cercanía este la rozaba y lo chicaneó con su presunta simpatía con el Gobierno de Macri. “No me patees por debajo de la mesa, Gerardo. A que a Mariú Vidal mañana no la vas a patear mañana, ni le vas a pregunta nada. Hacete cargo. No te enojes”, le dijo entre risas.

Minutos más tarde, Gerardo intentó profundizar sobre el descargo que hizo Cristina cuando acudió a la Justicia en la causa de la AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ella, además de invitarlo a leerla, sostuvo que no era su intención repensar en las palabras que había manifestado. “¿Te parece que tenemos que seguir repitiendo lo que está escrito en Facebook? Está escrito y firmado, no me hagas decir exactamente lo mismo 20 veces”, le contestó mientras él trató de hacer una repregunta. “Es por la intención con la que ibas describiendo”, argumentó el periodista, mientras ella sostuvo que dentro del texto “hay descripción”, porque sino “hubiese escrito otro texto”.

Los “chistes y las cargadas” fueron moneda corriente a lo largo de la nota en la que Cristina le “indicaba” sobre los temas que podía preguntarle a María Eugenia Vidal un día después. “Mañana te voy a mirar atentamente. Pregúntale sobre [Nicolás] Ducoté, el que encontraron más enfierrado en la mina argentina, pero otra que [Juan Pablo] el Pata Medina, que era el apoderado de Cambiemos con más fierros que yo en la cabeza”, le sugirió entre risas y acto seguido imitó a Vidal con un sonido inaudible.

Esto no le cayó nada bien al conductor y se defendió. “Me decís preguntale tal cosa a quien, como si yo te estuviera preguntando cosas duras y en realidad te estoy preguntando sobre algo que escribiste vos. No es que alguien escribió sobre vos, sino lo hiciste vos. ¿Me explicás por qué?”, se descargó él, pero ella insistió en hablar sobre la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

El conductor entrevistó a Cristina Kirchner en su programa Captura TV

La entrevista de Gerardo Rozín a María Eugenia Vidal

Un día más tarde, Gerardo entrevistó en el ciclo televisivo a María Eugenia Vidal y allí habló, sobre los cargos que fueron otorgados a exfuncionarios del kirchnerismo. En esa línea, el conductor también la indagó por la inseguridad y su rol en la provincia de Buenos Aires. En medio del destape mediático que generan las elecciones, Gerardo también la indagó sobre Santiago Maldonado.

“No sé más de lo que sabemos todo. Yo fui muy prudente en la campaña al respecto, es un tema que no puede estar metido en el contexto electoral. Todos queríamos que apareciera con vida”. Así se refirió la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al hallazgo de un cuerpo en el río Chubut y a la posibilidad de que sea el de Santiago Maldonado, el artesano que desapareció tras una protesta a favor de la comunidad mapuche que fue reprimida por Gendarmería. “Hoy más que nunca hay que tener respeto por la familia. Sin información del juez, nos parece lo más prudente no dar opiniones sobre el tema. No conozco el expediente”, expresó en ese momento

Gerardo entrevistó a María Eugenia Vidal en su programa cuando ella era gobernadora de la provincia de Buenos Aires Captura de TV

Por otra parte, el conductor quiso sabe sobre los temas que “preocupaban” a Mauricio Macri y las amenazas de las que ella fue objeto en aquel entonces. “¿No te pasó nunca que haya obras que hayas devueltos porque te diste cuenta de algo?”, le preguntó después el periodista, a lo que la entonces gobernadora sostuvo que los expedientes pasaban por un extenso filtro de abogados y expertos.

Por otra parte, la entonces Gobernadora reconoció el trabajo que el periodista hacía con los entrevistados. “Siempre hiciste preguntas difíciles sobre el trabajo y siempre hablamos de la vida y eso está bien”, reconoció. “A mí me gusta entrevistar, soy curioso. Pero también vas a ver que en el medio hago uno que otro chiste o voy hacia otro lado para descontracturar”, afirmó el conductor seguro de su trabajo.