Los familiares de víctimas del atentando a la AMIA apelaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner por el Pacto con Irán

Familiares de víctimas del atentado a la AMIA apelaron hoy el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Carlos Zannini y Oscar Parrilli, entre otros, que fueron librados de responsabilidad en una acusación de encubrimiento por haber firmado un acuerdo con Irán, que para el fallecido fiscal Alberto Nisman, pretendía la impunidad de los sospechosos del ataque a la mutual judía. Reclamaron que se anule el sobreseimiento y que los jueces que lo dispusieron sean apartados de la causa.

La presentación fue realizada por Luis Czyzewski y Mario Averbuch, con el patrocinio de los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Ávila que pretenden revertir la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 8 integrado por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini.

La presentación se suma a la que realizó ayer la DAIA, otro de los querellantes en el caso. Ahora el tribunal oral debe analizar las presentaciones y decidir si concede las apelaciones para que la Cámara de Casación revise esta sentencia. Los jueces de la Sala I de la Casación, donde está radicada esta causa y que en principio analizarán el fallo, son Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Son los mismos que ya decidieron en otro caso, el del dólar futuro, el sobreseimiento de Cristina Kirchner, sin hacer el juicio.

Los tres jueces que revisarán el fallo vinculado al Pacto con Irán: Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa Archivo

La situación es diferente porque en aquel caso los jueces entendieron que un peritaje determinó que no había habido perjuicio para el Estado con las operaciones financieras, y por lo tanto no había delito. En este caso los jueces decidieron que la firma del convenio con Irán no constituía un delito en sí mismo, que las pruebas no alcanzaban para sostener una acusación y que nunca estuvieron en riesgos los pedidos de captura internacional contra los prófugos acusados de volar la AMIA.

Ahora Tomás Farini Duggan y Juan José Ávila dijeron que se debía r evertir el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Allan Bogado .

Los letrados sostuvieron que el tribunal violó la Constitución al legislar al establecer media docena de audiencias previas al juicio y allí decidir los sobreseimientos sin realizar el proceso oral y público y escuchar a los testigos. Dijeron que se afecta el principio de legalidad, de igualdad ante la ley y a la garantía del debido proceso.

Recordaron además que cuestionamientos analizados en esta decisión del tribunal oral fueron planteos ya rechazados en otras oportunidades mediante resoluciones que se encuentran firmes.

“ La esencia de la arbitrariedad expuesta en el fallo gira en torno de la pretendida frustración del debate, oral y público, para impedir que se produzca la prueba , eliminando injustificadamente los alegatos de las acusaciones sobre cuestiones controvertidas y fundamentales de la imputación, que se pretende reemplazar por la opinión unilateral de los Jueces”, dijeron los familiares de las víctimas.

Se quejaron de que solo cuando existan “nuevas pruebas” que tornen “evidente” que el imputado obró en estado de inimputabilidad, o hay una causa de la extinción penal correspondería no hacer el juicio oral o cuando el imputado queda exento de pena en virtud de una ley penal más benigna.

“Pero ninguno de estos supuestos se da en el caso y por ello debe producirse el correspondiente debate oral y público”, reclamaron.

Los abogados pretenden que luego de tramitado el recurso de apelación se revoque o anule el sobreseimiento se haga el correspondiente juicio oral y público, para que se determine –mediante el correspondiente fallo- si los imputados deben ser condenados por considerárselos autores de los hechos o absueltos. Y que se aparten estos jueces del proceso.