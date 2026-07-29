Murió Kavinsky, DJ y productor francés detrás de la banda sonora de la película “Drive”, a los 50 años

El DJ y músico de electro-house francés Vincent Belorgey, popularmente conocido como Kavinsky, fue encontrado muerto en su casa de París a los 50 años.

El artista se convirtió en una leyenda de la música electrónica contemporánea gracias a Nightcall, la hipnótica canción que musicalizó la apertura de la película de culto Drive (2011), protagonizada por Ryan Gosling.

El DJ y músico de electro-house francés Vincent Belorgey, popularmente conocido como Kavinsky, fue encontrado muerto en su casa de París a los 50 años

Tras ser interpretada en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, este clásico del synthwave moderno se convirtió en la canción más buscada en Shazam en un solo día en la historia de la aplicación de identificación musical.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezó los homenajes al fallecido DJ. Kavinsky fue “una fuente de orgullo francés para siempre”, expresó en la plataforma Facebook.

Kavinsky saltó a la fama con la canción Nightcall, una pieza de synthwave que abre la película Drive

La ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard, añadió en X: “Con el repentino fallecimiento de Kavinsky, Francia perdió una de sus voces más singulares”.

“Desde la película Drive hasta los Juegos Olímpicos de París, Nightcall conmovió al mundo entero. Bailable y nostálgica a la vez, su música seguirá trascendiendo generaciones y fronteras".

La despedida de Macron a Kavinsky en Facebook

Si bien aún se desconocen las causas de su muerte, las primeras reconstrucciones indican que Kavinsky pudo haber sufrido un derrame cerebral.

Según Le Figaro, Kavinsky se había estado quejando de dolores de cabeza durante varios días. Los servicios de emergencia no encontraron ningún objeto sospechoso en el lugar de los hechos y la fiscalía de París abrió una investigación para determinar las circunstancias del deceso.

Una inspiración para muchos

Belorgey nació en los suburbios de París, en Seine-Saint-Denis y fue un pianista autodidacta. Inició su carrera a principios de la década de 2000, actuando como telonero de los pioneros franceses de la música electrónica Daft Punk.

Kavinsky, su alter ego como DJ zombi de ojos rojos, formó parte de la segunda ola de influyentes artistas del French Touch, entre los que se incluyen Justice y Sebastian.

La canción con la que pasó a la posteridad, Nightcall, fue producida con Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk, mezclada por Sebastian y cantada por la cantante brasileña Lovefoxxx.

Kavinksy junto a Daft Punk

La canción fue versionada por London Grammar en 2013, lo que la dio a conocer a un público aún más amplio. En París 2024, sin embargo, la cantante belga Angèle asumió la voz principal, interpretando una memorable versión de la canción para clausurar los juegos junto a Kavinsky y la banda francesa Phoenix.

Este miércoles, Angèle publicó una foto suya con el fallecido DJ y productor en su historia de Instagram. “Una tristeza inmensa”, escribió sobre la fotografía.

“Gracias por permitirme vivir ese momento inolvidable en el escenario contigo, y toda la aventura que siguió”, escribió.

La despedida de The Weekend al productor francés

Kavinsky colaboró también con la estrella canadiense The Weeknd, en una versión de otro tema, OddLook, extraído de su álbum debut de 2013, OutRun.

El cantante de Starboy, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, también rindió homenaje en X: “Es desgarrador escuchar la noticia. Una inspiración para muchos, incluyéndome a mí mismo. Seguiré honrando tu nombre y tu música. Descansa en paz, Kavinsky”.

El alcalde de París, Emmanuel Gregoire, se sumó al homenaje hacia el artista: Expresó su “profunda tristeza” a través de la misma plataforma. “Nacido en París, llevó los colores de la escena electrónica francesa a lo más alto del mundo, estableciendo un universo musical único impregnado de nostalgia y modernidad”, escribió.

Y añadió: “En este momento de duelo, mis pensamientos están con su familia, sus seres queridos y todos aquellos que se vieron reflejados en su música”.

BBC Mundo