Murió Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong, a los 18 años

La actriz Kaylee Hottle, conocida por interpretar el personaje de Jia en las películas de la franquicia Godzilla vs. Kong, murió este martes a los 18 años tras sufrir un accidente de tránsito en Maryland, Estados Unidos.

Joshua Hottle, padre de la artista, informó al medio estadounidense TMZ que fue trasladada a un hospital cercano tras el siniestro, pero falleció durante el trayecto.

Según explicaron las autoridades al medio citado, la joven viajaba como acompañante en un Honda Accord del año 1995 cuando el conductor se salió del camino y chocó contra una zanja al costado de la ruta durante las primeras horas de la mañana.

La actriz participó en distintas producciones pese a ser jóven

Joshua Hottle, quien es una persona con discapacidad auditiva al igual que su hija, detalló lo ocurrido durante una transmisión en vivo en lenguaje de señas, donde explicó que tuvo que volar de urgencia desde Texas —donde se encontraba al momento de recibir la noticia— para despedir el cuerpo de su hija.

Durante el mismo testimonio, contó que los oficiales lo llamaron poco después del accidente para confirmar el fallecimiento y avisarle que el corazón de su hija se detuvo de camino al centro médico.

Nacida en Atlanta, Georgia, en el seno de una familia con varias generaciones de personas sordas, comenzó su trabajo en los medios a los nueve años en spots publicitarios.

En ese inicio participó en un anuncio para Glide, una aplicación de mensajes en video muy utilizada dentro de la comunidad con discapacidad auditiva.

Godzilla y Kong: el nuevo imperio, tráiler oficial

En 2021 interpretó a Jia en Godzilla vs. Kong, una adolescente que se comunicaba con el simio gigante a través de lenguaje de señas y vivía en la Isla Calavera junto al personaje de la actriz Rebecca Hall.

Luego repitió ese trabajo en el largometraje de 2024 Godzilla x Kong: El nuevo imperio, y registró una actuación en un episodio de la cuarta temporada de la serie Magnum P.I. en el papel de Joon.

Una de sus escenas más recordadas

Durante una noche de tormenta a bordo de una embarcación, el personaje de Jia se despertó y caminó hacia la cubierta exterior bajo una fuerte lluvia. Allí se encontró frente a frente con Kong, quien se hallaba encadenado y enfurecido por el encierro.

Sin temor, la niña se acercó y extendió su mano hasta tocar el dedo del animal, logrando calmarlo momentáneamente en una de las secuencias más emblemáticas de la película.

Una de sus escenas mas conocidas

Ante la mirada de la doctora Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall, la niña explicó mediante lenguaje de señas que la criatura estaba triste y enojada porque no comprendía las intenciones de los humanos.

En ese momento, la criatura imitó con su propia mano el gesto correspondiente a la palabra “hogar”, confirmando ante los investigadores la comunicación directa que mantenía con la pequeña.

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