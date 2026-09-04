Murió a los 33 años Carla Jeffery, recordada actriz de Disney

El mundo de Disney atraviesa horas de conmoción tras conocerse la muerte de Carla Jeffery, actriz estadounidense reconocida por su interpretación de Bree en la franquicia Zombies. La artista falleció a los 33 años el martes 1.º de septiembre, aunque la noticia se hizo pública al día siguiente a través de un comunicado de su representante.

La confirmación estuvo a cargo de Carla Alexander, quien acompañó profesionalmente a Jeffery desde su adolescencia. “Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier habitación”, escribió en el emotivo texto.

La representante de Carla Jeffery fue quien comunicó la noticia a través de las redes sociales de la propia actriz (Foto: Instagram @carlajeffery)

“Como Bree en la exitosa franquicia ZOMBIES de Disney, Carla compartió su alegría, humor y espíritu radiante con el público de todo el mundo. Carla era más que una clienta; era parte de la familia”, reconoció.

Por último, Alexander solicitó a los medios y fanáticos de la joven que respeten el duelo que atraviesa la familia. “Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla en estos momentos tan difíciles. Les pedimos respetuosamente que respeten su privacidad mientras atraviesan este duelo inimaginable. Descansa en paz, Carla. Tu luz jamás será olvidada”, concluyó.

A las pocas horas también se compartió en las historias de Instagram de la estrella de Disney Channel una publicación en la que se solicita ayuda a los más de 243 mil seguidores de la joven, con la intención de que con donaciones se pueda solventar el funeral.

La familia de la actriz solicitó ayuda económica para solventar los gastos del funeral (Foto: Historias de Instagram @carlajjeffery)

“Ayudá con los gastos del funeral de Carla Jeffery”, se titula la imagen, en la que se explica que el funeral es organizado por Carl Jeffery, padre de la intérprete. Las donaciones no tienen un monto fijado, pero busca alcanzar los 40 mil dólares.

“Estoy creando esta recaudación de fondos para mi familiar cercana, Carla Jeffery, mientras enfrentamos la desgarradora pérdida de un ser querido. Este es un momento increíblemente doloroso y difícil para nuestra familia, y estamos haciendo todo lo posible para unirnos, sobrellevar el duelo y asegurarnos de que Carla tenga el apoyo necesario para encargarse de los arreglos funerarios y el entierro. Perder a alguien nunca es fácil, y el peso emocional de este momento también ha traído un estrés financiero inesperado para nuestra familia”, expresó su papá dentro del sitio GoFundMe, donde se lleva adelante la colecta.