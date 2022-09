Murió la DJ Carla Tintoré, la precursora del techno en la Argentina

Murió la reconocida DJ argentina Carla Tintoré. Colegas, amigos y seguidores de la artista confirmaron su muerte a través de las redes sociales.

Carla Tintoré fue una de las precursoras del techno en el circuito local al comienzo de su carrera en la década de los 90 cuando aún no era popular el género en nuestro país. Gracias a eso, logró posicionarse como un pilar de la escena under argentina y llegó a ser la productora del festival AlternatiBA. También fue responsable de la ambientación sonora de varias ediciones de la BAF Week.

Son recordadas sus presentaciones en icónicos lugares de la movida de fines de siglo XX como Ave Porco, Morocco, El Dorado y The Age of Communication. También su participación en el Underground Park en shows en el parque Sarmiento y Ferro con Dr. Trincado, Diego Ro-k (con ellos formaba DJ Union) y Urban Groove. En 2000, participó de la legendaria fiesta de Cream en Puerto Madero con Deep Dish a la cabeza y, entre otros, Hernán Cattáneo, DJ Zuker y Aldo Haydar.

Comenzó a presentarse en Barcelona tras el cambio de milenio, ciudad española cuya movida la tuvo como figura recurrente.

La Reina era una de las mayores exponentes femeninas de su disciplina: “Cuando me preguntan si es machista este medio, yo la verdad tengo que decir que no, porque siempre he progresado gracias a mis colegas varones, en la mayor parte de los casos. Es algo que siempre se debatió, yo nunca lo consideré así. Si bien la sociedad es machista, diría que el medio en sí, no lo es. Siempre me ayudaron a crecer, superarme y ser mejor profesional”, afirmó en una entrevista con Buenosaliens en marzo de 2018.

Su entierro será mañana en el Cementerio de Chacarita, y sus allegados confirmaron que no se realizará velatorio.

Noticia en desarrollo