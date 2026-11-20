Hollywood atraviesa una de sus peores semanas. Luego del fallecimiento el pasado miércoles 18 de Larry Poindexter, actor de S.W.A.T. y Days of Our Lives, en las últimas horas se conoció la muerte de Lance Broadway, reconocido intérprete en producciones como Agents of S.H.I.E.L.D. y Lucifer.

Lance Broadway en S.H.I.E.L.D.

Según informó The Associated Press (AP), el exjugador de béisbol que inició una segunda carrera en el ambiente artístico fue hallado sin vida el martes 17 de noviembre sobre las escaleras de un complejo de edificios ubicado en Dallas, Texas. Sin embargo, el caso tomó estado público recién 48 horas después, tras el reporte oficial de la Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas.

A los 43 años, la partida de Broadway dejó múltiples interrogantes. De acuerdo con el parte de la Policía de Dallas, los efectivos acudieron a una propiedad sobre Lemmon Avenue, en las inmediaciones del aeropuerto Dallas Love Field, luego de recibir un llamado de alerta. Al arribar a la dirección, encontraron al actor inconsciente en una escalera externa y los médicos constataron su deceso en el lugar. Hasta el momento, los investigadores reservan las hipótesis y se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer el episodio.

Lance Broadway participó de Lucifer, la serie dramática de Netflix

Del deporte a los sets de filmación sin escala

Nacido en Bryan, Texas, el 20 de agosto de 1983, Broadway brilló primero en el béisbol universitario. Su talento como lanzador sedujo a los Chicago White Sox, franquicia que lo eligió en la primera ronda del draft de las Grandes Ligas en 2005.

Debutó en la MLB en septiembre de 2007 y luego defendió también la camiseta de los New York Mets. En total, acumuló 27 partidos en la élite del béisbol norteamericano hasta 2009. Tras colgar los guantes, apostó por un giro radical: estudió actuación y consiguió un lugar frente a las cámaras.

Lance Broadway acumuló 27 partidos en la élite del béisbol norteamericano hasta 2009 (Foto: AP)

Su desembarco en el cine llegó en 2013 con el tanque de acción Olympus Has Fallen (Ataque a la Casa Blanca), junto a Gerard Butler y Morgan Freeman. Más tarde encarnó al comandante Linden en la cinta espacial Teleios (conocida luego como Beyond the Trek) y sumó créditos en series de gran popularidad como Agents of S.H.I.E.L.D., Lucifer, Kevin From Work, Saint George y Colony, producción donde registró su última aparición televisiva en 2017.

Su legado fuera de las cámaras

Lejos de las luces de Hollywood, Lance Broadway volcó sus últimos años a la formación de jóvenes promesas del béisbol en su Texas natal. Su rol como entrenador generó un profundo vínculo con los adolescentes y sus familias.