Murió Leandro Rud, a los 51 años

El histórico mánager de modelos, Leandro Rud, murió este viernes a los 51 años a raíz de un cáncer que le habían detectado en 2021. Estaba internado en el Sanatorio Finochietto para llevar adelante la quimioterapia, un proceso que inició recién en junio de 2026 tras intentar vencer a la enfermedad con otros tratamientos.

Según pudo saber LA NACION, el empresario llevaba varios días en el centro médico privado con motivo de un tumor maligno en las glándulas salivales, el cual ya le había hecho metástasis en los huesos y afectado otros órganos. Si bien en 2014 se le detectó por primera vez su enfermedad, recién en 2021 descubrieron cuál era específicamente su cuadro.

Por este cáncer en sus glándulas salivales, Leandro Rud no tenía la posibilidad de consumir alimentos por sus propios medios, sino que tenía que ingerirlos vía sonda, tal como mostró en sus redes sociales hace algunas semanas. Él mismo se encargó de enviar un mensaje de concientización sobre los chequeos médicos, para más tarde revelar que tenía cáncer en estadio 4, es decir la fase más avanzada.

Leandro Rud con algunas de las modelos de lo que era su staff: Jesica Cirio y Mariana Antoniale Virtual Press

En 2014, Rud decidió cerrar su agencia de modelos, la cual había fundado él mismo en 1996 y lo llevó a trabajar junto a Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo, para enfocarse de lleno en el tratamiento de su cáncer.

“Estoy superado, con ataques de pánico todo el tiempo, no disfruto de nada”, había contado ese año, en diálogo con el ciclo televisivo Desayuno americano. “Siento que cumplí un ciclo. Es el final de una etapa, prefiero irme sin deberle plata a nadie, dar un paso al costado y que todo el mundo quede feliz. Hace dos meses que digo basta, ya no tengo fuerzas”, le contaba en ese momento a Pamela David, conductora del ciclo de América TV que había sido una de sus representadas. Tiempo después, Rud inició una carrera como conductor de ciclos televisivos, con pasos por C5N y Canal 9.

“Empecé con mi padre, vendiendo materiales para la construcción. Comercializaba materiales finos. Después, probé con una pequeña agencia de viajes y finalmente llegó esto, que como todo comienzo tuvo sus golpes y proceso de evolución”, contaba Rud en 2010, al ser consultado sobre sus inicios. “Empecé con promotoras repartiendo papelitos en un supermercado. Luego me animé a organizar un desfile chiquito que hoy, a la distancia, pienso que fue un desastre. Pero un día, Jimena Cyrulnik fue contratada para conducir en Versus y a partir de allí el rumbo de mi agencia despegó”.

Rud mostró cómo transitó la enfermedad en sus redes

El 5 de junio de este año, Leandro Rud utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su proceso en el Sanatorio Finochietto y comenzó por publicar una imagen acostado en una cama. Junto con esto, escribió: “Después de 6 años de tratamiento, hoy los médicos decidieron empezar con quimio. Veremos como será está experiencia. Momentos duros de la vida. Mucha medicación me rompe. Hay que adaptarse. A lo que venga”.

Leandro Rud recién comenzó su quimioterapia el 5 de junio de este 2026 Captura Instagram (@leandromrud)

Luego publicó otra fotografía pero de los instrumentos médicos que lo acompañaban y agregó: “Les quiero contar para los que no saben. Háganse chequeos a full. Mi cáncer es un cáncer estadio 4. Cabeza, cuello, glándulas salivales, huesos, hígado y pulmón. Si hace 14 años hubiera tenido este equipo médico, operaban el tumor que estaba atrás de la oreja y listo. No fue así y se desparramó por todo el cuerpo”.

Apenas cuatro días después, Rud reveló el efecto del tratamiento en su cara, la cual estaba muy hinchada, y compartió una pregunta para sus seguidores. “Me pregunto y vos opina, ¿la quimio y los rayos son la mejor opción para el cáncer? Tu opinión me ayuda y puede ayudar a muchos”, concluyó al respecto, con lo que evidenció que no estaba cómodo con el proceso.