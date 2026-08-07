De qué murió Leandro Rud

La noticia de la muerte de Leandro Rud conmocionó al mundo del espectáculo. El icónico representante de modelos falleció a los 51 años a causa de un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos. Según pudo saber LA NACION, se encontraba desde hace varios días internado en el Sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires.

Leandro Rud había sido diagnosticado en 2014 (Foto: Instagram/@leandromrud)

Sus problemas de salud habían comenzado en 2014, lo que tiempo después lo llevó a cerrar su agencia. Tras varios años sin un diagnóstico certero, en 2021 confirmó la gravedad de su cuadro, que afectaba huesos, hígado y esófago.

Leandro Rud internado con sonda en medio de su tratamiento (Foto: Instagram/@leandromrud)

Según contó el propio Rud en su perfil de Instagram, hacía nueve semanas que había empezado con quimioterapia. “Después de seis años de tratamiento, los médicos empezaron con quimio. Veremos cómo será esta experiencia. Momentos duros de la vida; mucha medicación me rompe. Hay que adaptarse a lo que venga”, escribió como descripción de una imagen en la que se lo vio recostado en una camilla en medio de su tratamiento.

El mismo día, recurrió nuevamente a la red social para concientizar en cuanto a la importancia de hacerse los chequeos correspondientes. “Les quiero contar para los que no saben”, comenzó y luego enumeró: “1. Háganse chequeos a full; 2. Mi cáncer es un cáncer estadio 4: cabeza, cuello, glándulas salivales, huesos, hígado y pulmón. Si hace 14 años hubiera tenido este equipo médico, operaban el tumor y listo, que estaba atrás de la oreja. No fue así y se desparramó por todo el cuerpo”.

Leandro Rud con algunas de las modelos de lo que supo ser su staff: Jesica Cirio y Mariana Antoniale Virtual Press

Por último, agradeció a sus seres queridos: “A mis amigos, a mis perros y a mi madre Alicia, que con mi cáncer le sacó mucha salud. Les quiero agradecer mucho a todos”.

Uno de los momentos que más generó preocupación fue cuando le mostró a los seguidores una fotografía en la que se lo vio con el rostro bastante hinchado por el tumor. “Mi peor momento de mi cáncer”, aseguró. Desde entonces, la preocupación por su cuadro aumentó entre sus seguidores y amigos del medio.