Murió Nilda Sindaco, actriz de División Palermo: la emotiva despedida de sus compañeros de elenco

Escuchar

Santiago Korovsky confirmó mediante su cuenta de Instagram la muerte de Nilda Sindaco, actriz que encarnó a Betty en la serie de Netflix, División Palermo, y con quien compartió elenco. Al conocerse la noticia, muchos de los colegas que compartieron con ella la exitosa ficción, la despidieron. Aún se desconocen las causas del fallecimiento.

Nilda trabajó siempre como actriz de teatro y en la mayoría de su trayectoria lo hizo de forma independiente. Pero, tras su paso por la exitosa producción hace dos años, su vida dio un giro. No solo estuvo presente en la primera temporada, sino que también formó parte de la segunda que aún no se estrenó.

El mensaje de Santiago Korovsky tras la muerte de Nilda Sindaco (Fuente: Instagram/@santikorovsky)

En su cuenta de Instagram, Korovsky expresó: “Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta de que la voy a extrañar mucho”.

Además, otros compañeros de elenco se sumaron a la despedida: con textos en alusión, fotos y videos del detrás de escena de la serie. Hernán Cuevas subió en sus historias de Instagram un clip del último cumpleaños de la actriz, que lo celebró con el elenco.

“¡Hasta siempre Betty! Durante las grabaciones de la segunda temporada, Nilda (Betty) cumplió años. Una compañera única. Te adoramos, tu Guardia”, escribió. En el video se puede ver a la actriz sonreír y decir ante la torta con las velas: “Voy a pedir tres deseos en secreto”.

Otra de las actrices que se pronunció tras la muerte de Sindaco fue Pilar Gamboa, que posteó una foto de ella y manifestó: “Adiós Nilda, qué actriz hermosa. Tu ‘chau pueblo’ grabado en el corazón”. En sintonía con el posteo de Korovsky, Martín Garabal reposteó esta publicación y le agregó un emoji de un corazón partido.

El mensaje de Pilar Gamboa tras la muerte de Nilda (Fuente: Instagram/@pilargamboaa)

Charo López fue otra de las artistas que lamentó la muerte de Nilda. Sobre una imagen de su rostro, escribió la emblemática frase de Betty: “Chau pueblo”.

La foto y el escrito de Charo López tras la muerte de Nilda Sindaco (Fuente: Instagram/@charonlopez)

Cómo llegó Nilda Sindaco a División Palermo

El arribo de Nilda Sindaco a División Palermo sucedió gracias al aviso de Santiago Korovsky sobre el casting para la serie, según ella misma reveló en una entrevista que ofreció a la Revista Crítica en 2023.

El actor y director de cine conoció a la intérprete de Betty en su último año de la facultad de Ciencias de la Comunicación en la UBA, cuando la hizo partícipe de un documental sobre los talleres de teatro en el Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, como una salida para las mujeres internadas.

Nilda Sindaco como Betty en División Palermo (Fuente: Netflix)

A partir de ahí nació una amistad entre ambos que se consolidó cuando Santiago le informó sobre el casting para División Palermo. Hasta ese entonces, Nilda trabajaba en obras de teatro independiente y su rostro no era muy conocido. Su actuación sorprendió a los productores de la ficción de Netflix y se convirtió en uno de los personajes más queridos.

Sindaco estudió teatro en la Escuela Nacional de Artes Dramáticos y formó su trayectoria a la sombra de las grandes compañías. Cuando saltó a la fama tras la primera temporada de División Palermo, se enfermó de EPOC y, según contó, esto le generó depresión y la condujo a internarse en el hospital Moyano.

“Estoy acá por mi voluntad, es una internación voluntaria, pero no puede ser para siempre, ni tampoco quiero. Esto no es una casa, es un loquero. Casi todas terminamos volviendo al neuropsiquiátrico y no está bien. Deberíamos poder tener una casa, empezar de nuevo una vida en armonía. Sería parte de la recuperación, pero es imposible”, reflexionó en diálogo con la revista citada anteriormente.

LA NACION