División Palermo es furor en Netflix y su protagonista se emocionó al contar quién es su fan número uno

División Palermo aterrizó el 17 de febrero en Netflix y en apenas unos días ya se consagró como la serie líder entre las más vistas de la Argentina. La producción argentina destronó así a la comedia romántica protagonizada por Georgina Amorós (Élite) y Franco Masini, Todas las veces que nos enamoramos. La comedia y el humor sarcástico se mezclan con un poco de emotividad para dar rienda suelta a las aventuras de la Guardia Urbana en Buenos Aires, de la mano de Santiago Korovsky. El guionista y uno de los protagonistas reveló quién es su mayor admiradora: “Mi fan número uno. Gracias”, expresó a través de las redes sociales.

El humor no falta. El día a día de la Guardia Urbana mantendrá al espectador sin parar de reír durante ocho capítulos de media hora. La serie evidencia una sátira sobre los organismos gubernamentales y su apuesta por la inclusión de una manera polémica. Junto a Korovsky, completan el reparto principal Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López, Carlos Belloso y Alan Sabbagh.

División Palermo lidera el ranking de Netflix Argentina desde su estreno el 17 de febrero

Entre todos los espectadores que ya vieron División Palermo, el actor y guionista de la serie destacó a uno de ellos como su mayor admirador. “Mi fan número uno”, escribió en una publicación de Instagram, donde compartió la captura de pantalla de un comentario que recibió de una gran fanática. “Muy interesante el modo en que abordan el tema de la inclusión. Una serie que se ríe de lo políticamente correcto y, desde el humor, dispara críticas profundas y necesarias. Increíbles actuaciones, una serie de 10″, escribió la mujer misteriosa, bajo el usuario @lilimaltz.

El protagonista de División Palermo reveló quién es su mayor fan Instagram: santikorovsky

El misterio sobre de quién se trataría esa misteriosa fan se resolvió con la respuesta del protagonista: “Gracias, mamá”. De inmediato, la publicación se llenó de halagos al análisis de la mujer por halagar el trabajo de su hijo y del resto del elenco.

Una comedia desenfrenada

La Guardia Urbana, un cuerpo de seguridad, existió en la Ciudad, entre 2004 y 2008, y mantenía una coordinación con la Policía, los Bomberos, Defensa Civil y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAME), para prevenir altercados, accidentes o crímenes y dar orientación a los vecinos de la Ciudad.

Korovsky argumentó que no se trata de una “comedia inclusiva”. “Creo que División Palermo intenta trascender esa idea. Está una comedia policial, con personajes que no tienen el peso de tener que narrar la historia de una minoría. Y la serie no carga con eso, porque tratamos de que estos protagonistas cuenten sus historias y que la minoría a la que representan no sea su única condición”, señaló. Y agregó: “Obviamente que la trama se ríe de una forma de mirar la inclusión, pero decir ‘comedia inclusiva’ es caer en una idea de marketing”.

ARCHIVO-. El elenco de División Palermo que conforma la Guardia Urbana Tomás Francisco Cuesta/Netflix

Una serie que surgió a través de una idea potenciada durante el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la emergencia sanitaria por la pandemia por Covid-19. “Durante la cuarentena, escribimos la serie por Zoom con los guionistas y estuvimos todo el encierro a través de las computadoras, hasta que nos pudimos encontrar”, reveló el protagonista.

